Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Frauen in Meribel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM 2023 in Meribel fällt heute die erste Entscheidung. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Kombination der Frauen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Montag, 6. Februar, beginnt die 47. Alpine Ski-WM. In den französischen Skiorten Meribel und Courchevel wird bis 19. Februar in zwölf Wettbewerben um die Medaillen gefahren. Am ersten Wettkampftag fällt in Meribel die Entscheidung in der Kombination der Frauen. Der Super-G beginnt um 11 Uhr, um 14.30 beginnt der alles entscheidende Slalom.

Titelverteidigerin ist Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin ist auch die erste Anwärterin auf die Goldmedaille in diesem Jahr.

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Frauen in Meribel heute live im TV und Livestream

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Frauen in Meribel heute live im TV

Die Übertragungsrechte an der Alpinen Ski-WM 2023 haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie Eurosport gesichert.

Die Kombination der Frauen wird heute im ZDF und auf Eurosport live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein, jeweils ab 10.45 Uhr (Super-G) bzw. 14.15 Uhr.

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Frauen in Meribel heute im Livestream

Einen kostenlosen Livestream zu beiden Teildisziplinen der Kombination bietet heute das ZDF in seiner Mediathekund via seine Sportseite im Internet an.

Zugriff auf den Livestream von Eurosport erhaltet Ihr über die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+.

Eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ermöglicht es Kunden des Streamingdienstes, das gesamte Programm von abrufen zu können - also auch heute die WM-Kombination der Herren.

Kostenlos ist der Zugriff auf DAZN jedoch nicht, mit dem entsprechenden DAZN-Paket, das Eurosport enthält, zahlt Ihr im Monatsabo 9,99 Euro. Hier erfahrt Ihr mehr zu den neuen DAZN-Paketen.

Ski alpin WM, Übertragung: Kombination der Frauen in Meribel heute im TV Liveticker

SPOX ist bei der Alpinen Ski-WM 2023 bei jeder Entscheidung mit einem ausführlichen Liveticker für Euch dabei. Klickt rein, und erfahrt blitzschnell wer gerade in Führung liegt!

Hier geht's zum Liveticker Kombination der Frauen.

Ski alpin: Der WM-Zeitplan