Nordische Kombination WM, Übertragung: Einzel auf der Normalschanze heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die Nordischen Kombinierer beginnt heute mit dem Einzel auf der Normalschanze die Nordische Ski WM. Wo Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Wettbewerbs, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Bei der Nordischen Ski WM in Planica wird es am heutigen Samstag, den 25. Februar, für die Nordischen Kombinierer im Einzel ernst. Der Wettkampftag beginnt für die Kombinierer um 10 Uhr mit dem Springen auf der Normalschanze. Für die Medaillenentscheidung sorgt schließlich der 10 km Langlauf, welcher um 15.30 Uhr startet.

Das DSV-Aufgebot in der Nordischen Kombination führt Julian Schmid an. Als Dritter der Gesamtwertung gehört Schmid zum Kreis der Favoriten. Olympiasieger Vinzenz Geiger plagten in dieser Weltcup-Saison dagegen einige gesundheitliche Probleme, den Heimwettkampf in Oberstdorf Anfang Februar ließ er aus. Bei der WM in Planica möchte Geiger dennoch um die Medaillen kämpfen.

Zu den großen Favoriten am heutigen Tag zählt vor allem der Österreicher Johannes Lamparter. Den Gesamtweltcup der Kombinierer führt er aktuell an. Neben ihm sind vor allem die starken Norweger heiße Anwärter auf die Podestplätze.

Nordische Kombination WM, Übertragung: Einzel auf der Normalschanze heute live im TV und Livestream

Das ZDF überträgt am heutigen Samstag den WM-Wettkampf der Nordischen Kombinierer live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Um 9.55 Uhr startet der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung des Einzelspringens auf der Normalschanze. Den finalen Kampf um die Medaillen seht Ihr im ZDF am Nachmittag live ab 15.20 Uhr. Moderator Sven Voss und Kommentator Volker Grube sind für das ZDF im Einsatz. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

© getty Julian Schmid führt das DSV-Aufgebot an.

Im Free-TV zeigt Eurosport am heutigen Samstag ausschließlich das Springen auf der Normalschanze live ab 09.50 Uhr. Der Sportsender bietet jedoch einen Livestream des gesamten Wettkampfs auf discovery+ an. Dort seht Ihr neben dem Skispringen, auch den Langlauf live und in voller Länge ab 15.20 Uhr.

Als DAZN-Abonnenten habt Ihr Zugriff auf die gesamte Übertragung von Eurosport 1 und 2. DAZN und der Sportsender sind eine Kooperation eingegangen, die das ermöglicht. Im Livestream seht Ihr heute also ebenfalls das Springen der Kombinierer ab 09.50 Uhr. DAZN zeigt neben zahlreichen Wintersport-Ereignissen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. Alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Abonnements findet Ihr hier.

© getty Kann Vinzenz Geiger in den Medaillenkampf eingreifen?

Nordische Kombination WM, Übertragung: Einzel auf der Normalschanze heute im Liveticker

Den Wettkampf der Kombinierer bei der Nordischen Ski WM verfolgt SPOX für Euch im Liveticker. Bei SPOX seid Ihr über die Geschehnisse des Events immer auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Einzel der Nordischen Kombinierer auf der Normalschanze.

