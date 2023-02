Weiter geht's mit der WM in der Nordischen Kombination. Heute auf dem Programm: Der Mixed-Team-Wettbewerb von der Normalschanze und im Langlauf. Hier könnt Ihr beide Events im Liveticker verfolgen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Nordische Kombination WM: Mixed-Team von der Normalschanze in Planica heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Einzel hat sich bei den Frauen am Freitag DSV-Athletin Nathalie Armbruster Silber hinter der Norwegerin Gyda Westvold Hansen gesichert, bei den Männern hat sich gestern mit Jarl Magnus Riiber ebenfalls ein Norweger durchgesetzt. Dementsprechend hat das skandinavische Team heute die Favoritenrolle im Kampf um das Edelmetall inne, auch Deutschland darf sich aber Chancen ausrechnen.

Vor Beginn: Los geht's in Planica wie schon in den vergangenen Tagen mit dem Springen von der Normalschanze. Für 10.30 Uhr ist der Start angesetzt. Viereinhalb Stunden später, also um 15 Uhr, geht es dann mit dem Langlauf weiter.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Nordischen Kombination! Heute geht es im Mixed-Team zur Sache.

© getty In der Nordischen Kombination steht heute das Mixed-Team-Event an.

Nordische Kombination WM: Mixed-Team von der Normalschanze in Planica heute im TV und Livestream

Beide Teile der Nordischen Kombination könnt Ihr heute im Free-TV sehen. Im ZDF geht's um 10.15 Uhr mit der Übertragung des Springens los, ab 14.50 Uhr läuft der Langlauf. Den Livestream findet Ihr auf zdf.de.

Auch Eurosport ist mit von der Partie, allerdings wird nur der Langlauf ab 14.45 Uhr im kostenlosen Eurosport 1 gezeigt. Das Springen von der Normalschanze läuft nur auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2. Auch der Livestream via discovery+ ist kostenpflichtig.

Beide Eurosport-Kanäle könnt Ihr dank einer Kooperation auch mit DAZN empfangen. Drei verschiedene Abo-Modelle habt Ihr dort zur Auswahl, hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen.

