Bei der Biathlon-WM in Oberhof steht heute die Single-Mixed-Staffel an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Das zweite Mixed-Event bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof steht an. Heute sind die Frauen und Männer in der Single-Mixed-Staffel gefragt. Wo landet das deutsche Duo? SPOX tickert das Geschehen live mit.

Biathlon WM: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der Team-Mixed-Staffel zu Beginn der WM in Oberhof wird heute die zweite und letzte Staffel bestritten. Dieses Mal in Form einer Single-Mixed-Staffel. Anstelle von Vierer-Teams treten die Nationen mit zwei Läufern an - mit jeweils einer Frau und einem Mann. Für Deutschland gehen Philipp Nawrath und Sophia Schneider an den Start.

Vor Beginn: Um 15.10 Uhr geht das Rennen in der LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof.

© getty Philipp Nawrath bildet eine Hälfte des deutschen Duos bei der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon WM: Single-Mixed-Staffel in Oberhof heute im TV und Livestream

Die Staffel wird in der ARD angeboten - im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Eurosport bietet das Renen ebenfalls an, bei discovery+ wird es zudem im kostenpflichtigen Livestream gezeigt.

Eine weitere Option, die Staffel live zu verfolgen, bietet DAZN an. Der Streamingdienst darf dank einer Kooperation mit Eurosport die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf seiner Plattform anbieten. Was den Preis für das Abo betrifft, stehen drei Pakete zur Verfügung.

