Biathlon: Darum fehlt Franziska Preuß beim Weltcup auf der Pokljuka

Die unendliche Krankheits-Geschichte von Biathletin Franziska Preuß setzt sich auch im neuen Jahr fort: Die 28-Jährige verpasst den Weltcup auf der Pokljuka/Slowenien wegen eines viralen Infekts mit Fieber und ist entsprechend gefrustet.

"Es ist bitter, und ich bin absolut ratlos. Ich hoffe, dass die Blutwerte schnellstmöglich wieder passen und ich bald wieder trainieren kann", schrieb Preuß bei Instagram.

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht den Heimweltcup in Ruhpolding (11. bis 15. Januar) als "frühestmöglichen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg von Franzi". Im Februar steigt in Oberhof mit der Heim-WM der Saisonhöhepunkt.

Preuß hatte bereits zu Saisonbeginn in Kontiolahti wegen eines Infekts gefehlt. Sie erlebt seit Jahren immer wieder gesundheitliche Rückschläge. Schon im Sommer hatte sie deshalb an ein Karriereende gedacht. "Ich habe zu meinem Freund gesagt: 'Lohnt sich das Ganze noch, dass ich in sechs, sieben Wochen wieder dahänge und gar nichts mehr geht'", sagte Preuß bei Sky.

In Hochfilzen und Le Grand Bornand war die Weltklasseathletin zuletzt am Start gewesen. Durch die Plätze zehn und 15 sicherte sich Preuß immerhin ihr WM-Ticket.

Biathlon: Janina Hettich-Walz ersetzt Franziska Preuß

Auf der Hochebene Pokljuka wird Preuß durch Janina Hettich-Walz ersetzt. Erstmals in diesem Winter im Weltcup wird Vanessa Hinz am Start sein, die sich nach Problemen im Sommer laut Bitterling "wieder zurückgekämpft hat".

Im Fokus des zehnköpfigen deutschen Aufgebots stehen aber Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll. "Jetzt beginnt die heiße Phase, und es gilt für die WM, in Form zu kommen", sagte Herrmann-Wick, die bisher für den einzigen deutschen Saisonsieg gesorgt hatte. Insgesamt holte der DSV schon acht Podestplatzierungen.

Die Wettkämpfe auf den WM-Strecken von 2021 starten am Donnerstag (14.20 Uhr) mit dem Sprint der Frauen über 7,5 km. Bis Sonntag stehen noch Männer-Sprint, Verfolgung und die Mixed-Staffeln auf dem Programm.

Biathlon: DSV-Aufgebot der Damen auf der Pokljuka

Vanessa Hinz

Denise Herrmann-Wick

Janina Hettich-Walz

Anna Weidel

Anna Voigt

Sophia Schneider

Biathlon: Weltcup-Kalender der Saison 2022/23