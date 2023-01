In Innsbruck findet heute die Qualifikation bei der Vierschanzentournee statt. SPOX begleitet diese hier im Liveticker.

Bei der Vierschanzentournee geht es am Mittwoch in Innsbruck mit dem dritten Springen weiter. Zuvor steigt am heutigen Dienstag die Qualifikation. Hier lässt sie sich im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Gesamtwertung führt momentan der Norweger Halvor Egner Granerud (616.1 Punkte), ihm folgen die beiden Polen Dawid Kubacki (589.3) und Piotr Zyla (576.0). Bester Deutscher ist derzeit Karl Geiger, er belegt Rang fünf (558.5).

Vor Beginn: Station Nummer drei bei der Vierschanzentournee. Nach Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen in Deutschland sind die Skispringer nun auf österreichischem Boden im Einsatz. Am heutigen Dienstag steht in Innsbruck vor dem morgigen Springen die Qualifikation an. Los geht es um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Karl Geiger und Co. sind bei der Vierschanzentournee in Innsbruck im Einsatz.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute live im TV und Livestream

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragung zur Vierschanzentournee auf. Wer ist am heutigen Dienstag an der Reihe? Die ARD. Neben der klassischen Austragung im TV gibt es dazu von ihr dann auch einen Livestream, der kostenlos ist.

Abgesehen davon kann man auch bei Eurosport 1 einschalten, dort wird die Qualifikation ebenfalls gezeigt. Via Livestream gibt es das Eurosport-Programm im kostenpflichtigen Eurosport Player oder bei DAZN. Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport, hat Eurosport 1 und Eurosport 2 daher bei sich ebenso im Angebot.

Vierschanzentournee: Gesamtwertung nach dem 2. Springen - Top 10