Bei der Vierschanzenturnier findet heute die Qualifikation zum letzten Springen in Bischofshofen statt. Hier könnt Ihr die Qualifikation im Liveticker verfolgen.

In Bischofshofen geht es heute um die Qualifikation für das morgige Abschluss-Springen der Vierschanzentournee. Gelingt das allen deutschen Skispringern? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach Platz zwei in Innsbruck am gestrigen Mittwoch steht der Norweger Halvor Egner Granerud vor dem Tournee-Gesamtsieg. Sein Vorsprung auf Innsbruck-Sieger Dawid Kubacki (Polen) beträgt 23,3 Punkte. Die deutschen Skispringer, allen voran Karl Geiger, wollen in Bischofshofen die schwachen Leistungen in Innsbruck vergessen machen.

Vor Beginn: Auf der Paul-Außerleitner-Chance geht es heute ab 16.30 Uhr darum, sich einen Startplatz für das morgige letzte Springen der Vierschanzentournee 22/23 zu sichern. Dafür muss man einen Platz in den Top-50 erreichen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Qualifikation in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: Gesamtstand nach dem 3. Springen

Rang Name Punkte 1 Halvor Egner Granerud 877,8 2 Dawid Kubacki 854,5 3 Anze Lanisek 823,5 4 Piotr Zyla 807,5 5 Kamil Stoch 798,0 6 Stefan Kraft 796,5 7 Daniel Tschofenig 788,5 8 Andreas Wellinger 776,4 9 Michael Hayböck 771,0 10 Lovro Kos 769,6