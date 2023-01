Auftakt in den Biathlon-Weltcup im italienischen Antholz! Den ersten Wettkampf des Wochenendes werden hier die Damen mit dem Sprint beanspruchen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der sechste Weltcup der laufenden Biathlon-Saison steht in den Startlöchern. Diesmal sind die Athletinnen in der italienischen Gemeinde Antholz in Südtirol gefordert.

In der Disziplin Sprint feierte der deutsche Kader bisher die größten Erfolge. Olympia-Goldmedallistin Denise Herrmann-Wick war hier bereits zweimal in die Top-drei gefahren, einmal ging sie sogar als Siegerin von der Strecke.

Mit einer guten Leistung heute könnte die Sächsin auch den Rückstand auf das Führungstrio im Gesamtweltcup, Julia Simon, Elvira Öberg und Lisa Vitozzi, verkürzen.

© getty Julia Simon führt die Weltrangliste der Frauen aktuell an.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Tag Session Beginn Donnerstag Sprint Frauen 14.30 Uhr Freitag Sprint Männer 14.30 Uhr Samstag Verfolgung Frauen & Männer 13.00 Uhr & 15.00 Uhr Sonntag Staffel Frauen & Männer 11.45 Uhr & 14.30 Uhr

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute live im TV und Livestream

Sowohl das ZDF als auch Eurosport werden eine Übertragung zum Sprintrennen der Damen in Antholz anbieten. Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr auf die jeweilige Übertragung zugreifen könnt und wann diese ihren Anfang nimmt.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute live im TV

Im ZDF werden sich die Kommentatoren Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger ab 14.15 Uhr der Vorberichterstattung zum Sprintrennen in Antholz widmen. Als Experte steht ihnen außerdem Sven Fischer zur Seite.

Der ebenfalls im Free-TV verfügbare Privatsender Eurosport zeigt seine Übertragung unterdessen ebenfalls ab 14.15 Uhr. Beide Kanäle berichten live vor Ort.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute im Livestream

Wie üblich werden beide Anbieter auch einen Livestream zur Verfügung stellen. Im Falle des ZDF findet Ihr diesen unter anderem in der hauseigenen Mediathek. Das Liveprogramm von Eurosport ist zum Beispiel auf der Live-TV-Plattform JOYN kostenlos vorhanden.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute im Liveticker bei SPOX

Darüber hinaus könnt Ihr das Event auch in Textform verfolgen. Möglich macht das der originale SPOX-Liveticker. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt dahin.

Hier geht's zum Liveticker des Sprintrennens der Frauen in Antholz

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Beginn, Infos

Wettbewerb: Biathlon-Weltcup

Biathlon-Weltcup Disziplin: Sprint

Sprint Datum: Mittwoch, der 18. Januar

Mittwoch, der 18. Januar Beginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Austragungsort: Antholz, Italien

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Weltcup-Gesamtstand