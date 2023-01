Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden und Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem vergangenen Weltcup in Zagreb (Frauen) und in Garmisch-Partenkirchen geht es für die Herren in Adelboden mit dem Slalom weiter. Für die Frauen mit dem Riesenslalom in Kranjska Gora. Alle Infos über die Rennen und besonders die Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Das Jahr 2023 begann ausschließlich mit Slalomrennen. Die Frauen fuhren in Zagreb, wobei dort der zweite aufgrund von schlechten Wetterbedingungen abgesagt wurde, die Männer in Garmisch-Partenkirchen.

Den ersten Slalom der Frauen gewann Mikaela Shiffrin aus den USA und ist nur noch einem Sieg vom Rekord ihrer Landsfrau Lindsey Vonn entfernt. Das abgesagte Rennen dürfte ihr wohl besonders die Laune vermiest haben.

Bei den Herren in Garmisch-Partenkirchen setzte sich wie bereits 2022 der Norweger Henrik Kristoffersen durch. Der deutsche Linus Straßer schied nach einer furioser Fahrt beim Nachtslalom im Finale aus.

Die Witterungsbedingungen waren bei beiden Rennen nicht einfach. Zu hohe Temperaturen weichten die Piste auf. Dies machte es für die Läufer "sehr schmierig und unruhig", wie Straßer erklärte.

Bei den Frauen erwischte auch Lena Dürr einen nicht so gelungenen Start ins neue Jahr. Aufgrund eines Fahrfehlers verpasste sie den zweiten Lauf der besten 30. Emma Aicher wurde mit Rang elf die beste Deutsche.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den Alpinen Ski-Tag beginnen die Frauen mit dem Riesenslalom aus Kranjska Gora in Slowenien. Das Rennen startet um 9.30 Uhr. Den ersten Lauf der Frauen gibt es jedoch nicht, wie gewohnt im ZDF zu sehen. Allerdings könnt Ihr auf Eurosport 1 den Riesenslalom ab 8.30 Uhr verfolgen.

Der zweite Lauf der Frauen in Kranjska Gora ist dann ab 12.55 Uhr im ZDF zu sehen. Aus Slowenien begrüßt Euch dann Reporter Julius Hilfenhaus und ordnet das Geschehen ein.

Die beiden verantwortlichen Sender bieten neben dem Free-TV-Angebot auch online einen Livestream an. Das ZDF zeigt sowohl den ersten als auch den zweiten Lauf des Riesenslaloms der Frauen via Livestream.

Auch Eurosport ist natürlich auch im World Wide Web vertreten und bietet den gesamten Riesenslalom aus Gora über ihren Eurosportplayer an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Falls Ihr bereits einen validen DAZN-Zugang habt, müsst Ihr allerdings nicht nochmals zahlen, sondern könnt dank einer Kooperation von DAZN und Eurosport beide Sender über die DAZN-Plattforn streamen.

© getty Lena Dürr holte beim Slalom der Frauen in Semmering (Österreich) einen hervorragenden dritten Platz.

Einen Zugang für DAZN gibt es bereits ab 29,99 Euro monatlich (Monatsabo) oder 24,99 Euro monatlich (Jahresabo). Neben Ski alpin und sonstigen Wintersportarten ist DAZN auch Heimat diverser hochklassiger Fußballwettbewerbe, wie der Ligue 1, der Bundesliga oder der Champions League, aber auch die NFL und NBA sind Teil des DAZN-Angebots.

Falls Ihr keinen Zugang zu diesen Kanälen habt, müsst Ihr dennoch nicht auf den Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora verzichten. Für Euch gibt es einen detaillierten Liveticker von SPOX, den Ihr hier aufrufen könnt.

Wettbewerb : Riesenslalom der Frauen

: Riesenslalom der Frauen Ort : Kranjska Gora, Slowenien

: Kranjska Gora, Slowenien Beginn : 9.30 Uhr

: 9.30 Uhr TV : ZDF , Eurosport

: , LIvestream : ZDF , Eurosportplayer und DAZN

: , und Liveticker: SPOX

Ski alpin: Die nächsten Termine der Frauen

Termin Wettkampf Ort 08. Januar Riesenslalom Kranjska Gora 10. Januar Slalom Flachau 14. Januar Abfahrt St. Anton 15. Januar Super G St. Anton 20. Januar Super G Cortina d´Ampezzo

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Anschluss wird es Ernst für die Herren in Adelboden in der Schweiz. Alle Ski- und Wintersport-Fans können dabei ganz bequem auf die Übertragung des ZDF zurückgreifen. Ab 10.15 Uhr sendet Das Zweite live aus Adelboden. Mit dabei sind Reporter Michael Pfeffer, Moderatorin Lena Kesting und Experte Marco Büchel.

Aber auch Eurosport sendet live aus Adelboden und zeigt den Slalom der Herren in voller Länge. Eurosport 1 ist im Gegensatz zum zweiten Sender Eurosport 2 frei im Fernsehen empfangbar.

Zudem bietet das ZDF für alle ohne festen TV-Anschluss einen kostenlosen Livestream an. Dieser kann ganz einfach über die ZDF-Mediathek aufgerufen werden.

Neben dem Livestream vom ZDF bietet auch Eurosport einen an. Dieser ist jedoch nur über den Eurosportplayer anzusehen und ist kostenpflichtig. Mit einem Abo von DAZN ist dieser allerdings inklusive und kann einfach über die DAZN-App oder dazn.de abgerufen werden.

Falls Ihr keine Möglichkeit habt den Slalom der Herren anzusehen und trotzdem nichts vom alpinen Ski-Weltcup verpassen wollt, bieten wir von SPOX Euch einen spannenden Liveticker an. Mit diesem Liveticker verpasst Ihr kein wichtiges Ereignis und seid immer top informiert.

Wettbewerb : Slalom der Herren

: Slalom der Herren Ort : Adelboden, Schweiz

: Adelboden, Schweiz TV : ZDF , Eurosport

: , Livestream : zdf . de , Eurosport Player und DAZN

: . , und Liveticker: SPOX

