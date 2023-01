Im norditalienischen Cortina d´Ampezzo findet die Abfahrt der Frauen statt. SPOX tickert das Rennen heute live für Euch mit.

Bei der ersten Abfahrt war Speed Queen Sofia Goggia nicht zu stoppen. Wer bei der zweiten Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo gewinnt, könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX live verfolgen.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kann Sofia Goggia erneut das Rennen gewinnen und wie präsentieren sich die deutschen Starterinnen?

Vor Beginn: Um 10.15 Uhr beginnt das Rennen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur zweiten Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Wintersport-Fans! Die Abfahrt der Frauen in Cortina d´Ampezzo ist im Free-TV zu sehen. Für die Übertragung ist der öffentlich-rechtliche Sender ZDF zuständig. Zudem bietet das ZDF einen Livestream auf zdf.de an.

Für gewöhnlich zeigt auch Eurosport ebenfalls im Free-TV Ski alpin. In diesem Fall jedoch nicht. Nur über den Pay-TV-Sender Eurosport 2 könnt Ihr das Rennen live sehen. Auch Eurosport bietet mit discovery+ einen Livestream an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

© getty Kira Weidle raste bei der ersten Abfahrt der Frauen in Cortina d´Ampezzo aufs Podest und sicherte sich einen guten dritten Platz.

Dank einer Kooperation von Eurosport mit DAZN könnt Ihr die Abfahrt der Frauen über die DAZN-Plattform verfolgen. Sowohl Eurosport 1, als auch Eurosport 2 sind dort ununterbrochen empfangbar.

Damit Ihr das Rennen in Cortina d´Ampezzo über DAZN sehen könnt, benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Dabei könnt Ihr zwischen drei Paketen wählen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Was in den Paketen enthalten ist und wie viel sie jeweils kosten, könnt Ihr hier nachlesen.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN

