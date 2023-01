In Cortina d'Ampezzo steigt heute die erste von zwei Frauen-Abfahrten. Das Ski-alpin-Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Die abgesagte Frauen-Abfahrt in St. Anton wird heute im italienischen Cortina d'Ampezzo nachgeholt. Wir tickern das Speedrennen live und ausführlich mit.

Platz Name Zeit 1 Sofia Goggia 1:33.47 2 Ilka Stuhec + 0.13 3 Kira Weidle + 0.36 4 Breezy Johnson + 0.78 5 Laura Pirovano + 1.01

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo JETZT im Liveticker

Corinne Suter (SUI): Noch größere Hoffnungen setzt man in der Schweiz auf Corinne Suter. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin fährt oben ein Tor nicht sauber an, verliert aber offenbar keine Geschwindigkeit. So schaut das vielversprechend aus.

Joana Hählen (SUI): Joana Hählen geht die Aufgabe an. Die Schweizerin lässt oben schon zwei, drei Zehntel liegen. Das dürfte zu viel sein. Und es bleibt nicht dabei. Mitunter fährt die 30-Jährige die Schwünge nicht sauber. Das kostet sie in der Summe gut anderthalb Sekunden, was für den Moment den zehnten Platz bedeutet.

Ilka Stuhec (SLO): Nun macht sich Ilka Stuhec auf den Weg. Die zweimalige Weltmeisterin ist nach vielen Verletzungen wieder gut in Form gekommen. Und so setzt die Slowenin Zwischenbestzeiten. Allerdings erwischt sie die Sprünge nicht ideal. So verliert Stuhec in dem Bereich, wo Goggia so stark gefahren ist, Zeit. Ganz unten gibt die 32-Jährige Gas, schiebt sich doch noch vor Kira Weidle an Position zwei.

Mirjam Puchner (AUT): Als nächstes stößt sich Mirjam Puchner oben ab. Zwar ist auch die Salzburgerin anfangs dabei, doch schnell relativiert sich das. Dann ist die 30-Jährige zu spät dran, muss weite Wege fahren. Die Zeit ist beim Teufel. Puchner bekommt zwei Sekunden aufgebrummt und landet auf Platz neun.

Kira Weidle (GER): Dann macht sich die deutsche Hoffnung auf den Weg. Ihr WM-Silber hat Kira Weidle vor zwei Jahren genau hier gewonnen. Die Starnbergerin ist bei den Besten dabei, kommt richtig nah an Sofia Goggia heran. Das wird knapp. Am Ende fehlen zwar 36 Hundertstel, doch das ist ein starker zweiter Platz.

Cornelia Hütter (AUT): Nachdem Sofia Goggia hier eine gewaltige Ansage gemacht hat, müssen wir sehen, ob diese Vorgabe noch zu knacken ist. Cornelia Hütter legt ein hohes Tempo an den Tag, ist oben schneller als die Italienerin. Doch im weiteren Verlauf bekommt die ÖSV-Fahrerin im Vergleich zu Goggia die Grenzen aufgezeigt. Gut eine Sekunde bleibt liegen - Rang vier!

Sofia Goggia (ITA): Jetzt sollten wir sehen, was auf dieser Piste möglich ist. Die Olympiasiegerin von 2018 ist dabei. Als Vorjahressiegerin kennt sich die 30-Jährige hier natürlich aus. Und das beweist die Italienerin. Goggia investiert klug in die Linie, nimmt Geschwindigkeit mit. Natürlich riskiert sie, wie es nun mal ihre Art ist. Das geht gut und wird mit knapp acht Zehnteln Vorsprung belohnt. Eine überragende Bestzeit!

Ragnhild Mowinckel (NOR): Dann geht es Ragnhild Mowinckel an. Oben sind die Zeitunterschiede sehr gering, dort wird das Rennen natürlich nicht entschieden. Die maßgebenden Stellen kommen später. Die Norwegerin bemüht sich um eine enge Linie. Doch ab der letzten Zwischenzeit bleibt entscheidend Zeit liegen. Mowinckel sortiert sich fünf Hundertstel vor Flury ein.

Jasmine Flury (SUI): Nach dem italienischen Paket folgt nun die erste Schweizerin. Die Vierte von St. Moritz zeigt uns, dass es schneller geht. Oben ist die 29-Jährige knapp vorn. Bis etwa zur Hälfte der Strecke bestätigt das die Eidgenossin, bringt das aber eben nicht nach unten. Am Ende büßt Flury noch sieben Zehntel ein und kommt als Vierte an.

Nadia Delago (ITA): Die Piste sollte noch viel mehr hergeben. Von Nadia Delago erwarten wir, dass sie uns das zeigt. Die Olympiadritte fährt hier ihr Heimrennen. Doch irgendwie bekommt die 25-Jährige das nicht umgesetzt. die Form passt derzeit einfach nicht. Delago verliert vergleichsweise viel Zeit - weit mehr als anderthalb Sekunden. Eine Enttäuschung!

Federica Brignone (ITA): Es darf gleich weiter gefeiert werden in Cortina, denn Federica Brignone schiebt sich in den Hang. Die 32-Jährige trumpfte zuletzt in St. Anton im Super G groß auf. Wie läuft es heute in der Abfahrt. Brignone springt weit, zaubert dann bei einem Linksschwung auf der letzten Rille.. Permanent fährt die Italienerin der Musik ganz leicht hinterher. Am Ende ist sie gut drei Zehntel zu langsam.

Laura Pirovano (ITA): Dann gibt es erstmals für die italienischen Zuschauenden etwas zu jubeln. Laura Pirovano macht sich auf den Weg. Bei guter Sicht setzt die 25-Jährige beständig Zwischenbestzeiten. Doch dann investiert die einmal nicht genug in die Linie, gerät prompt leicht in Rückstand und kann das nicht mehr korrigieren. Eine knappe Viertelsekunde fehlt im Ziel.

Breezy Johnson (USA): Jetzt eröffnet Breezy Johnson den Wettkampf. Einen Tag nach ihrem 27. Geburtstag - nachträglich alles Gute - darf die US-Amerikanerin bei wunderbarem Wetter und hervorragenden Bedingungen zu Werke gehen. Johnson bewältigt die Aufgabe, kommt unten an und wird nun gespannt sein, was diese Zeit wert ist.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Neben den genannten Fahrerinnen müssen wir in der Abfahrt ganz besonders auf die Italienerinnen schauen. Sofia Goggia (Startnummer 7) gewann hier vor zwölf Monaten und hat in diesem Winter bereits drei Abfahrten für sich entschieden, ist darüber hinaus noch Zweite gewesen. Und dann wäre da noch Elena Curtoni (14), die einmal in St. Moritz triumphierte. Die Olympiadritte Nadia Delago (4) vergessen wir ebenfalls nicht. Und wozu ist die zuletzt auferstandene Ilka Stuhec (11) fähig? Ferner ist nach einer kurzen Wettkampfpause auch Mikaela Shiffrin (21) wieder dabei.

Vor Beginn: Mit sage und schreibe elf Athletinnen steht Swiss Ski am Start. Darunter befinden sich Jasmine Flury (Startnummer 5), Vierte in St. Moritz, und Joana Hählen, Vierte in Lake Louise. Das heißeste Eisen im Feuer ist natürlich Corinne Suter (13). Der amtierende Weltmeisterin und Olympiasiegerin stand in dieser Saison bereits dreimal auf einem Abfahrtspodium. Die vielseitige Michelle Gisin (17) hat zuletzt leicht ansteigende Form gezeigt. Und mit einer Lara Gut-Behrami (20) ist ohnehin immer zu rechnen. Die war schon Olympiadritte und zuletzt auch WM-Dritte in der Abfahrt. Um die übrigen Eidgenossinnen kümmern wir uns im Laufe des Rennens.

Vor Beginn: Gewohnt zahlreich stehen die Österreicherinnen bereit. Neun ÖSV-Frauen fiebern dem Wettkampf entgegen. Mit Cornelia Hütter (Startnummer 8) und Nina Ortlieb (15) sind zwei dabei, die heuer bereits auf einem Abfahrtsstockerl standen. Ganz nah dran war auch schon Mirjam Puchner (10). Darüber hinaus erwarten wir die Vorjahreszweite Ramona Siebenhofer (16), Nadine Fest (26), Tamara Tippler (28), Stephanie Venier (29), Christina Ager (30) und Sabrina Maier (34).

Vor Beginn: Lediglich zwei Athletinnen schickt der Deutsche Ski-Verband ins Rennen. Mit dem Start von Vizeweltmeisterin Kira Weidle (Startnummer 9) sind natürlich die größten Hoffnungen verbunden. Schließlich stand die Starnbergerin in St. Moritz auf dem Podium. Für Katrin Hirtl-Stanggassinger (38) wäre das Erreichend er Weltcup-Punkte schon eine gute Sache.

Vor Beginn: Auf der Olympia delle Tofana wartet eine 2.660 Meter lange Strecke. Vom Start auf 2.320 Metern weist die Kurssetzung von Alberto Senigagliesi den Weg über die 760 Höhenmeter zu Tal. Der FIS-Renndirektor hat 37 Tore gesteckt. Dieser Aufgabe wollen sich 52 Sportlerinnen aus 15 Nationen stellen.

Vor Beginn: Ursprünglich war für heute in Cortina ein Super G geplant gewesen, weil die Abfahrt in St. Anton jedoch ausfiel, wird die Abfahrt nach Cortina verlegt. Der Super G in Cortina fällt jedoch nicht aus, er wird am Sonntag bestritten. Morgen steigt die zweite Abfahrt.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 10.15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo (Italien).

© getty Kira Weidle liegt auf Rang acht im Abfahrtsweltcup.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im TV und Livestream

Das ZDF bietet die Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im Free-TV an, Julius Hilfenhaus kommentiert ab 10.10 Uhr die Sendung. Parallel dazu stellt der öffentlich-rechtliche Sender bei zdf.de auch einen kostenlosen Livestream zu Verfügung. Bei Eurosport 2 und im Livestream bei discovery+ wird das Rennen ebenfalls angeboten.

Zu guter Letzt kümmert sich auch DAZN um die Übertragung. Der Grund: DAZN und Eurosport kooperieren gemeinsam, so dass beide Eurosportsender bei DAZN täglich gezeigt werden. Wer noch kein Abonnement hat, kann zwischen drei verschiedenen Paketen wählen.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen