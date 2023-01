Bob WM, Übertragung heute live: Finalläufe im Zweierbob der Herren und Monobob der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream

Die Finalläufe des 2er Bobs der Herren und des Monobobs der Frauen der Bob-WM in St. Moritz steht bevor. SPOX zeigt Euch, wo die Rennen heute live im TV und Livestream übertragen werden.

Seit Sonntag, den 22. Januar läuft die Bob-WM im schweizerischen St. Moritz. Heute stehen die finalen Durchgänge drei und vier der Herren im Zweierbob an. Außerdem der 1. und 2. Lauf der Frauen im Monobob.

Johannes Lochner sieht seine Zeit als gekommen: In den Finalläufen des Zweierbobs will er den ewigen Dominator Francesco Friedrich vom Thron stoßen und so seinen ersten Weltmeistertitel feiern. Teamkollege Francesco Friedrich gewann 2013 auch in St. Moritz als jüngster Fahrer eine Zweierbob-WM. Zudem haben der Italiener Eugenio Monti und der Brite Brad Hall große Chancen auf den WM-Titel.

Bob- und Skeleton-WM: Ewiger Medaillenspiegel - Top 5

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1 Deutschland 72 53 41 166 2 Schweiz 39 35 34 108 3 Italien 18 18 7 43 4 USA 17 20 34 71 5 Kanada 11 17 16 44

Neben den Finalläufen im Zweierbob der Herren findet der Monobob der Frauen statt. Bei den Frauen gibt es drei große Favoritinnen: Laura Nolte, Kaillie Humphries und Kim Kalicki. Die Deutsche Laura Nolte feierte zuletzt eine gelungene WM-Generalprobe und durfte den EM-Titel im Monobob feiern.

Im Eiskanal von Altenberg siegte die US-Amerikanerin Kaillie Humphries vor Nolte und steht auch im Gesamtweltcup an der Spitze. In St. Moritz will Laura Nolte den WM-Titel holen, sowie ihre Teamkollegin Kim Kalicki, die jedoch ihre Stärken eher im Zweierbob hat.

Doch nun zur wichtigsten Frage: Wo werden die Finalläufe im Zweierbob der Herren und im Monobob der Frauen im TV und Livestream übertragen?

© getty Laura Nolte und Deborah Levi feierten bei Olympia 2022 den Gewinn der Gold Medaille im Zweierbob.

Bob WM, Übertragung heute live: Finalläufe im Zweierbob der Herren und Monobob der Frauen in St. Moritz im TV

Für alle Bob-Fans gibt es gute Neuigkeiten: Die beiden Rennen sind im Free-TV verfügbar. Für den Zweierbob der Herren und Monobob der Frauen ist das ZDF zuständig. Ab 12.25 Uhr schaltet das Zweite nach St. Moritz, um 15.10 Uhr zum Zweierbob der Herren. Als Reporter ist für die Bob-WM Martin Wolff verantwortlich.

Bob WM, Übertragung heute live: Finalläufe im Zweierbob der Herren und Monobob der Frauen in St. Moritz im Livestream

Solltet Ihr keine Fernsehanschluss haben oder unterwegs sein, ist das auch kein Hindernis die Bob-WM zu verfolgen. Denn: Das ZDF bietet für Euch einen kostenlosen Livestream an. Diesen findet Ihr entweder über die ZDF-Mediathek oder Ihr folgt diesem Link direkt auf die Website.

Bob WM, Übertragung heute live: Finalläufe im Zweierbob der Herren und Monobob der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Disziplin: Zweierbob der Herren, Monobob der Frauen

Zweierbob der Herren, Monobob der Frauen Ort: St. Moritz (Schweiz)

St. Moritz (Schweiz) Beginn: 12.25 Uhr (Monobob der Frauen), 14.05 Uhr (Zweierbob der Herren)

12.25 Uhr (Monobob der Frauen), 14.05 Uhr (Zweierbob der Herren) TV: ZDF

Livestream: sportstudio.de

Bob WM: Terminplan