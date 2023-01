Bei der Biathlon-Europameisterschaft in Lenzerheide geht es heute mit den Sprints weiter - sowohl die Herren als auch die Frauen sind gefragt. SPOX zeigt, wie Ihr die beiden Wettbewerbe live im TV und Livestream sehen könnt.

Am Mittwoch ertönte in der Roland Arena im Schweizer Alpenort Lenzerheide der Startschuss zur Biathlon-Europameisterschaft, die mit zwei Einzelrennen losging - aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Das 15 Kilometer lange Rennen der Frauen entschied Lisa Maria Spark für sich. Mit Selina Grotian (3.), Vanessa Hinz (4.) und Juliane Frühwirt (6.) schafften es drei weitere DSV-Athletinnen unter den besten Zehn.

Die Herren hingegen blieben ohne Medaille - Philipp Nawrath wurde immerhin Fünfter -, das kann sich jedoch am heutigen Freitag, den 27. Januar, bereits ändern. Die Sprintwettbewerbe stehen an. Um 10.30 Uhr sind die Frauen an der Reihe, um 14 Uhr die Herren.

© getty Philipp Nawrath kämpft in Lenzerheide um ein WM-Ticket.

Biathlon EM, Übertragung: Sprint der Herren und Frauen in Lenzerheide heute live im TV und Livestream

Wer die Sprints heute live verfolgen möchte, wird nicht - wie es während des Weltcups üblich ist - bei der ARD oder beim ZDF fündig. Im deutschen Free-TV sind die Rennen nämlich nicht zu sehen, dafür aber in der Schweiz bei SRFzwei. Aber auch hier wird lediglich das Herrenrennen im TV und im Livestream übertragen, nicht jedoch der Sprint der Damen. Eine weitere Hürde zum Livestream bildet das Geoblocking, das den Empfang in Deutschland grundsätzlich sperrt. Mit einer VPN-Verbindung kann diese jedoch umgangen werden.

Damit müsst Ihr Euch jedoch im Endeffekt nicht herumschlagen, wenn Ihr nicht wollt, denn bei eurovisionsports.tv sind beide Wettbewerbe zu sehen - und das gratis und ohne VPN-Verbindung.

Weiters zeigt auch discovery+ beide Sprintrennen heute live. Dafür wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Biathlon EM 2023 in Lenzerheide: Termine, Zeitplan

Morgen stehen bereits die nächsten Medaillen auf dem Spiel. Um 10.30 Uhr beginnt der Wettkampftag mit der Verfolgung der Frauen (10 km), ehe um 13.30 Uhr die Herren ihre bestreiten. Am Sonntag (29. Januar) steigt das Finale - die Athletinnen und Athleten sind gemeinsam in zwei Mixed-Staffelbewerben im Einsatz.

Datum Uhrzeit Wettkampf Tagessieger:in Mi., 25.1. 10.15 Uhr 15 km Einzel Frauen Lisa Spark (GER) Mi., 25.1. 14.00 Uhr 20 km Einzel Herren Endre Strömsheim (NOR) Fr., 27.1. 10.30 Uhr 7,5 km Sprint Frauen Fr., 27.1. 14.00 Uhr 10 km Sprint Herren Sa., 28.1. 10.30 Uhr 10 km Verfolgung Frauen Sa., 28.1. 13.30 Uhr 12,5 km Verfolgung Herren So., 29.1. 10.30 Uhr 4 x 6 km Team Mixed Staffel So., 29.1. 13.30 Uhr 6 km + 7,5 km Single Mixed Staffel

Biathlon: Der aktuelle Medaillenspiegel bei der EM in Lenzerheide