Biathlon: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker

Beim Biathlon absolvieren die Frauen heute in Hochfilzen ihre Verfolgung. SPOX bietet hierzu einen ausführlichen Liveticker an.

Die neue Biathlon-Saison läuft bereits. Für die Frauen geht es heute in Hochfilzen zur Sache, wenn sie ihre Verfolgung bestreiten. Hier gibt es dazu einen Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Frauen ist es in der laufenden Wintercup-Saison die zweite Station. Vom 29. November bis zum 4. Dezember hatten sie das neue Jahr in Kontiolahti begonnen, das ist in Finnland. In Hochfilzen halten sie sich bis Sonntag auf.

Vor Beginn: Beim Biathlon wartet auf die Frauen am heutigen Samstag ein Verfolgungsrennen über zehn Kilometer. Im Einsatz sind sie dabei im österreichischen Hochfilzen, der Startschuss fällt dort um 11.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Die Biathlon-Frauen werden in Hochfilzen über zehn Kilometer gefordert.

Biathlon: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Die Verfolgung der Biathlon-Frauen kann man heute live miterleben. Einerseits nimmt sich Eurosport auf Eurosport 2 nämlich der Übertragung an, andererseits ist auch das ZDF live auf Sendung.

Beide Sender bieten hierzu auch einen Livestream an. Während das ZDF diesen kostenfrei auf der Website parat hat, muss man bei Eurosport hierfür jedoch zahlen. Zur Verfügung steht zum einen der Eurosport Player, andernfalls lohnt es sich für Kunden aber, bei DAZN einzuschalten. Der Streamingdienst hat Eurosport 1 und Eurosport 2 im Rahmen einer Kooperation ebenso auf seiner Plattform. DAZN kostet im Monatsabo 29,99 Euro monatlich und im Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen