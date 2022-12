Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Madonna di Campiglio heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Ski alpin wartet auf die Männer am heutigen Donnerstag der Slalom in Madonna di Campiglio. So lässt sich dieser live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Nächste Station für die Männer beim Ski alpin: Nachdem sie am Samstag, Sonntag und Montag jeweils im italienischen Alta Badia im Einsatz waren, geht es für die Herren nun in im knapp drei Autostunden entfernten Madonna di Campiglio weiter. Auch diese Ortschaft befindet sich in Italien.

Am heutigen Donnerstag, den 22. Dezember steht dort der Slalom auf dem Programm. Dieser beginnt um 17.45 Uhr.

Den Slalom der Herren beim Ski alpin in Madonna di Campiglio werdet Ihr heute auch live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Wie genau, darüber klären wir Euch im Folgenden auf.

© getty Die Männer beim Ski alpin sind in Madonna di Campiglio im Einsatz.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Madonna di Campiglio heute live im TV und Livestream

Die Abfahrt wird es heute live im Free-TV zu sehen geben, nicht jedoch bei einem der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Weder die ARD noch das ZDF gehen am Abend zum Ski alpin auf Sendung.

Stattdessen bekommt Ihr eine Übertragung bei Eurosport geboten. Genauer: bei Eurosport 1. Trotz der Ausstrahlung im frei empfangbaren TV ist der Livestream des Sportsenders über die Plattform Eurosport Player jedoch kostenpflichtig.

Solltet Ihr Kunden bei DAZN sein, könnt Ihr auch einfach auf den Streamingdienst ausweichen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, bietet auf seiner Plattform daher auch das Live-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 an.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Madonna di Campiglio heute im Liveticker

Den Slalom der Herren in Madonna di Campiglio lässt sich Eurerseits problemlos auch im Liveticker von SPOX verfolgen, falls Ihr nicht dazu kommt, im TV oder Livestream einzuschalten. Dank der schriftlichen Updates, die Euch umgehend geliefert werden, verpasst Ihr nichts Wichtiges.

