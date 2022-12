In der Schweizer Gemeinde Engelberg kommt es zum Einzelspringen von der Großschanze. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Skispringen der Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das vierte Weltcup-Wochenende der Skispringen-Saison ist in vollem Gange. Bereits seit gestern duelliert sich die Sportelite in der Schweizer Gemeinde Engelberg. Heute folgt schließlich das Einzelspringen von der Großschanze.

Aus deutscher Sicht ging es nach einem schleppenden Saisonstart zuletzt wieder bergauf. So gelang unter anderem Karl Geiger am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt die erste Podestplatzierung 2022/23. Darüber hinaus sicherten sich die DSV-Adler auch im Mixed-Wettkampf das Bronzemetall.

Das Springen in Engelberg kann man wohl auch als Generalprobe für die anstehende Vierschanzentournee in Oberstdorf betrachten. Hier wollen sich die deutschen Athleten selbstverständlich in Bestform präsentieren.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Engelberg heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Datum Session Beginn Freitag, 16. Dezember Qualifikation 15.45 Uhr Samstag, 17. Dezember 1. Durchgang 16.00 Uhr Samstag, 17. Dezember 2. Durchgang im Anschluss Sonntag, 18. Dezember Qualifikation 11.00 Uhr Sonntag, 18. Dezember 1. Durchgang 12.30 Uhr Sonntag, 18. Dezember 2. Durchgang im Anschluss

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Engelberg heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans und Interessierten! Das Einzelspringen in Engelberg wird heute sowohl im Free-TV als auch kostenlosen Livestream zu sehen sein. Alle Infos dazu gibt's im Folgenden.

© imago images Karl Geiger ist abermals Deutschlands bester Skispringer.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Engelberg heute live im Free-TV

Wer das Springen im linearen Fernsehen verfolgen will, hat die Wahl. Denn: Sowohl der öffentlich-rechtliche Sender ARD als auch der Privatkanal Eurosport 1 werden eine Übertragung zum Event anbieten. Während sich das Erste jedoch erst kurz vor Beginn, um 16 Uhr, dem Geschehen widmen wird, bietet Eurosport bereits ab 15.40 Uhr eine Vorberichterstattung an.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Engelberg heute im kostenlosen Livestream

Parallel dazu finden sich die zugehörigen Streams beider Anbieter im Internet. Die ARD zeigt ihr Live-Programm synchron auch in der hauseigenen Mediathek. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Im Falle von Eurosport gibt es dagegen gleich mehrere Wege ins Live-Geschehen einzusteigen. Eine kostenlose Option stellt der TV-Streamingdienst JOYN dar. Wer allerdings auf zusätzliche Werbeblöcke verzichten will, sollte ein Abonnement von DAZN in Betracht ziehen. Hier sind sogar beide Eurosport-Sender vorab im Programm integriert.

Darüber hinaus bietet der Livesport-Anbieter auch zahlreiche weitere hochkarätige Events an. Dazu gehören die UEFA Champions League, die Fußball-Bundesliga, zahlreiche amerikanische Sportligen wie die NFL, NBA, UFC und WWE. Auch die anstehende Darts-WM könnt Ihr hier in voller Länge live verfolgen. Weitere Infos zu den Angeboten und Preisen findet Ihr unter diesem Link.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Engelberg heute im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Alternative stellen wir von SPOX selbst zur Verfügung: Unseren Liveticker. Hier versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen zu den Geschehnissen in Engelberg. Schaut gerne vorbei.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Engelberg heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Schanze

Ort: Engelberg, Schweiz

Engelberg, Schweiz Typ: Großschanze

Großschanze K-Punkt: 125 Meter

125 Meter Hillsize: 142 Meter

142 Meter Schanzenrekord: Domen Prevc (144 Meter)

