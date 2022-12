Ski alpin, Übertragung: Abfahrten der Herren und Frauen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Alpin-Weltcup geht heute mit zwei Rennen weiter: Einer Abfahrt der Herren und einer Abfahrt der Frauen. Wir zeigen Euch, wie Ihr die beiden Speedrennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Abfahrten der Herren und Frauen heute live: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der Ski-Weltcup weilt an diesem Wochenende in Nordamerika. Dort stehen an zwei Orten reichlich Speedrennen auf dem Programm, am heutigen Freitag, 2. Dezember, jeweils eine Abfahrt der Herren und Frauen.

Die Herren fahren ab 18.15 Uhr in Beaver Creek (USA) um Weltcup-Punkte, Beginn der Frauen-Abfahrt in Lake Louise (KAN) ist um 20 Uhr. Während die Herren am vergangenen Wochenende in Lake Louise bereits ihre ersten Speedrennen des Winters absolviert Frauen, starten die schnellsten Skifahrerinnen der Welt heute in die neue Saison.

Die deutschen Speedfahrer legten zum Saisonauftakt gute Ergebnisse hin. Thomas Dreßen wurde bei seinem Comeback in der Abfahrt Achter, Andreas Sander im Super-G Fünfter.

© getty Andreas Sander ist in der Abfahrt und im Super-G für eine Topplatzierung gut.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrten der Herren und Frauen heute live im TV und Livestream

Die beiden Abfahrten werden heute nicht live im Free-TV übertragen. Live verfolgen könnt Ihr sie dagegen im Livestream.

Die ARD bietet auf sportschau.de sowohl einen kostenlosen Livestream zur Abfahrt der Herren, als auch zur Abfahrt der Damen an.

Eurosport zeigt beide Rennen auf Eurosport2. Das dortige Programm könnt Ihr kostenpflichtig über den Eurosport Player, den offiziellen Streamingkanal des privaten Spotsenders, abrufen.

Auch DAZN zeigt beide Rennen live, da der Streamingdienst mit Eurosport eine Kooperation pflegt und dadurch DAZN-Nutzern Zugang auf die Eurosportkanäle verschafft wird.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrten der Herren und Frauen heute im Liveticker

Über beide Rennen informieren wir Euch im kostenlosen Liveticker von SPOX in aller Ausführlichkeit. Klickt rein, und erfährt immer brandaktuell wer gerade in Führung liegt.

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Herren.

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Frauen.

