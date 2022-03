Am letzten Weltcup-Tag im norwegischen Kvitfjell sind die Ski-alpin-Athleten heute nochmal in der Disziplin Super G gefordert. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum vorletzten Mal in dieser Saison misst sich die Herren-Elite der Ski-alpin-Welt im Super G. Für den Norweger Alexander Aamodt Kilde ist es wohl der erste "Matchball" auf den Gesamtsieg in der Disziplinwertung - auf über 61 Punkte Vorsprung auf den Schweizer Marco Odermatt auf Rang zwei kann der 29-Jährige aktuell bauen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Anbieter das Rennen im TV und Livestream ausstrahlen. Außerdem zeigen wir Euch eine Liveticker-Möglichkeit auf.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Kvitfjell im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Piste, Infos

Wettbewerb: Ski alpin-Weltcup 2021/22

Disziplin: Super G

Datum: Sonntag, 06. März 2022

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Strecke: Olympiabakken
Länge: 2574m
Höhenunterschied Start-Ziel: 641m
Letzter Sieger: Dominik Paris (2019)

Olympiabakken

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Kvitfjell im TV und Livestream

Ihr wollt das Rennen heute live verfolgen? Kein Problem! Denn gleich zwei Anbieter werden sich der Übertragung annehmen, sodass Euch die freie Auswahl zur Verfügung steht. Alle notwendigen Informationen gibt's hier.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Kvitfjell im Free-TV

Mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF sowie dem Privatsender Eurosport werden gleich zwei Anbieter das Rennen im kostenfreien Free-TV ausstrahlen. Doch wann beginnt jeweils die Übertragung?

Im Falle des ZDF wird das Event Teil der Sendung sportstudio live mit Michael Pfeffer, Katja Streso und Experte Marco Büchel sein. Ihren Anfang nehmen soll die Show bereits um 10.50 Uhr und damit rund zehn Minuten vor dem offiziellen Startschuss.

Etwas länger gedulden müsst Ihr Euch dagegen für die Übertragung Eurosports. Hier verzichtet man nämlich gänzlich auf die Vorberichterstattung. Der Sendungsbeginn wird nur wenige Momente vor Rennbeginn stattfinden.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Kvitfjell im kostenlosen Livestream

Eine ähnlich unkomplizierte Situation ergibt sich hinsichtlich der Übertragung im Livestream übers Internet - zumindest was die des ZDF betrifft. Alles was Ihr hier tun müsst, ist zu den genannten Zeiten, die hauseigene Mediathek aufzurufen. Dort läuft das Programm des zweiten Senders synchron und parallel zu dem des Fernsehens. Demnach braucht Ihr euch keine Sorgen bezüglich eines abweichenden Zeitplans zu machen. Hier kommt Ihr direkt zum Stream.

Etwas schwieriger wird es hingegen im Falle der Streaming-Übertragung von Privatsender Eurosport. Grund dafür ist die Tatsache, dass es zumindest keine kostenlose Option gibt, darauf zuzugreifen. Stattdessen bietet das Unternehmen drei unterschiedliche Wege, die wir Euch im folgenden vorstellen werden.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Kvitfjell im Liveticker

Neben den verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten, können wir Euch auch noch eine weitere Alternative ans Herz legen: Unseren hauseigenen SPOX-Liveticker. Wer also gern in Textform auf dem Laufenden gehalten werden will, kann hier gerne mal vorbeischauen.

Hier geht's zum Liveticker des Super-G-Rennens der Herren in Kvitfjell

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Kvitfjell im TV, Livestream und Liveticker - Der Weltcupstand in der Disziplinwertung Super-G