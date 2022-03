Ski alpin: Slalom der Herren in Courchevel JETZT im Liveticker

Im finalen Rennen der Ski alpin-Weltcupsaison 2021/22 duellieren sich heute die Männer in der Disziplin Slalom. Das gesamte Spektakel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zum allerletzten Mal in dieser Winterperiode habt Ihr die Chance, ein Ski alpin-Rennen live zu verfolgen. Während es in Sachen Gesamtwertung längst nichts mehr zu gewinnen gibt, ist in der Disziplinwertung Slalom noch nicht das letzte Wort erzählt. Hier im Liveticker gibt's die Entscheidung.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Slalom der Herren in Courchevel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was ist für Straßer noch drin?

Aus dem deutschen Team erfüllt einzig Linus Straßer die Anforderungen für das Weltcupfinale im Slalom. Der Deutsche ist aktuell Dritter im Slalom-Weltcup und könnte sich mit einem starken Lauf und Patzern der Konkurrenten durchaus noch die kleine Kristallkugel holen. Heute startet Straßer als Fünfter direkt vor Kristoffersen und Braathen, die im Slalom-Weltcup vor ihm liegen.

Vor Beginn: 27 Athleten am Start

Bei dem letzten Rennen der Saison gibt es wie üblich eine andere Reglementierung, was die Plätze angeht. Die Top 25 des Weltcups sowie die Athleten mit über 500 Punkten und Welt- und Juniorenweltmeister sowie Olympiasieger sind heute startberechtigt. Weltcuppunkte gibt es nur für die besten 15 Athleten.

Vor Beginn: Disziplinenwertung noch offen

Vor dem letzten Rennen ist die kleine Kristallkugel im Slalom noch nicht entschieden. Henrik Kristoffersen aus Norwegen hat mit 371 Punkten die Nase vorn. Teamkollege Lucas Braathen nimmt 48 Punkte Rückstand in das letzte Rennen. Chancen hat auch noch DSV-Läufer Linus Straßer (64 Punkte Rückstand), der Österreicher Manuel Feller mit 70 Punkten Abstand und Daniel Yule aus der Schweiz, der 88 Punkte Rückstand hat.

Vor Beginn: Im Mittelpunkt des Geschehens stehen natürlich die ersten vier Plätze in der Slalom-Disziplinwertung. Zwar kann der Norweger Henrik Kristoffersen auf einen Vorsprung von 48 Punkten vor seinem Landsmann Lucas Braathen bauen, da ein Weltcupsieg allerdings genau 100 Punkte einbringen würde, können zudem der Deutsche Linus Strasser sowie der Österreicher Manuel Feller noch auf den Gesamtsieg hoffen (siehe Tabelle unten).

Vor Beginn: Der Startschuss wird hier im französischen Skigebiet um Punkt 10.30 Uhr zu hören sein.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Slalom-Rennens der Herren in Courchevel.

© getty Ski-Ass Linus Straßer ist aktuell Dritter im Slalom-Weltcup.

Ski alpin: Slalom der Herren in Courchevel heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wieder einmal haben sich gleich zwei Anbieter die Übertragungsrechte für das Rennen gesichert: Zum einen der Privatsender Eurosport 1 und zum anderen der öffentlich-rechtliche Sender ZDF. Auf beiden Kanälen wird das Event ab 10.15 Uhr zu sehen sein.

Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen bieten beide Sender auch eine Übertragung im Livestream an. Im Falle des ZDF ist das über die hauseigene Mediathek möglich, Eurosport hingegen stellt drei verschiedene Wege (alle kostenpflichtig) zur Verfügung - im Folgenden seht Ihr diese aufgelistet.

Eurosport-Player (6,99€ pro Monat)

(6,99€ pro Monat) JOYN+ (6,99€ pro Monat)

DAZN (29,99€ pro Monat)

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Slalom der Herren in Courchevel heute im Liveticker - Die Tabelle in der Slalom-Disziplinwertung