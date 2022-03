Nach den Olympischen Spielen und der Vierschanzentournee steht für die besten Skispringern der Welt mit der Skiflug-WM der dritte große Wettbewerb in dieser Saison auf dem Programm. Alle Informationen zur Skiflug-WM und wo Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vom 10. bis zum 13. März findet in diesem Jahr die Skiflug-WM statt. Wettkampfort ist die Skiflugschanze im norwegischen Vikersund, die größte Skisprungschanze der Welt. Vor zwei Jahren krönte sich Karl Geiger in Planica zum Skiflug-Weltmeister. Seine Chancen auf Medaillen in diesem Jahr in Vikersund sind ebenfalls hervorragend.

Skiflug WM: Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Alle zwei Jahre kämpfen die besten Skispringer der Welt bei der Skiflug-WM um die Medaillen. In diesem Jahr wird das Spektakel vom 10. bis zum 13. März in Vikersund, Norwegen stattfinden. Im norwegischen Vikersund steht die größte Skisprungschanze der Welt mit einer Hillsize von 240 Metern. Auch der Weltrekord im Skispringen wurde hier aufgestellt: Im Jahr 2017 flog der Österreicher Stefan Kraft auf eine Weite von 253,5 Metern.

Vor zwei Jahren glänzte bei der Skiflug-WM in Planica vor allem einer: DSV-Athlet Karl Geiger. 2020 sicherte sich der Oberstdorfer bei der Skiflug-WM die Goldmedaille. Und auch in dieser Saison befindet sich Karl Geiger in hervorragender Verfassung. Ganze vier Siege holte Geiger schon in dieser Saison. Dazu kommen zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen von Peking.

© getty Vor zwei Jahren gewann Karl Geiger bei der Skiflug-WM in Planica die Goldmedaille.

Neben Geiger ist vor allem Markus Eisenbichler die große Hoffnung im DSV-Team. Auch er befindet sich aktuell weit vorne in der Weltcup-Wertung im Skispringen. Die starken Norweger rund um Halvor Egner Granerud und Markus Lindvik, sowie der aktuelle Vierschanzentourneesieger Ryoyu Kobayashi zählen ebenfalls zu den Favoriten.

An insgesamt vier Tagen findet die Skiflug-WM in diesem Jahr statt. Am Donnerstag, den 10. März, wird die WM feierlich eröffnet und die Qualifikation ausgetragen. Am Freitag finden dann im Einzelspringen die ersten beiden Durchgänge statt. Das Finale im Einzel wird am Samstag, den 12. März, ausgetragen. Den Abschluss der WM bildet das Team-Springen am Sonntag.

Skiflug WM: Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Wettbewerb Donnerstag, 10. März 15.50 Uhr Qualifikation Freitag, 11. März 16.30 Uhr 1. und 2. Durchgang der Einzel-Wettbewerbe Samstag, 12. März 16.30 Uhr 3. und 4. Durchgang der Einzel-Wettbewerbe Sonntag, 13. März 16.30 Uhr Team-Wettbewerb

Skiflug WM: Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

In diesem Jahr bieten sich Euch einige Optionen, die Skiflug-WM in Vikersund live im TV und Livestream zu erleben. Die Skiflug-WM 2022 seht Ihr im Free-TV und in diversen Livestreams, beispielsweise bei DAZN.

Skiflug WM: Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV könnt Ihr die Skiflug WM in der ARD und bei Eurosport live verfolgen. In der ARD seht Ihr am Freitag den Wettkampf live ab 16.20 Uhr und 17.40 Uhr. Am Samstag, den 12. März, zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Skiflug-WM live um 16.25 Uhr und 17.40 Uhr. Am letzten Wettkampftag seht Ihr in der ARD das Spektakel ab 16.25 Uhr live und vollumfänglich.

Bei Eurosport könnt Ihr die Skiflug-WM ebenfalls im Free-TV sehen. Am Freitag beginnt Eurosport seine Übertragung um 17.30 Uhr. Am Samstag, den 12. März, zeigt Eurosport den Wettkampf live und in voller Länge ab 16.25 Uhr. Am Sonntag seht Ihr bei dem Sportsender den Team-Wettbewerb ab 16.00 Uhr live und vollumfänglich.

© getty Im norwegischen Vikersund steht die größte Skisprungschanze der Welt.

Skiflug WM: Datum, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die beiden TV-Sender ARD und Eurosport bieten Euch ebenfalls die Möglichkeit, Ihr Programm im Livestream zu verfolgen. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de. Eurosport bietet Euch mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player auch die Option, das gesamte Programm des Sportsenders im Livestream zu erleben.

Als DAZN-Kunden könnt Ihr ebenfalls das gesamte Programm von Eurosport im Livestream sehen. Somit könnt Ihr die Skiflug WM 2022 auch auf DAZN genießen. Der Streamingdienst ist mit Eurosport eine Kooperation eingegangen, die das möglich macht.

Neben der Skiflug WM zeigt DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Samtsagspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Boxen, Tennis, MMA und noch viele weitere Events aus der Welt des Sports.

Skiflug WM: Die Gewinner der letzten Jahre