Skifliegen, Übertragung heute live: Teamspringen in Planica im TV, Livestream und Liveticker

In Planica findet heute das letzte Teamspringen im Skisprung-Weltcup 2021/22 statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Wettbewerb im Skispringen heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skifliegen, Teamspringen in Planica: Datum, Zeit, Ort, Infos

Im Rahmen des letzten Weltcup-Wochenendes der Saison 2021/22 findet am heutigen Samstag, 26. März, das letzte Teamspringen statt. Der Wettbewerb über zwei Durchgänge im slowenischen Planica beginnt bereits um 10 Uhr.

Die im Teamspringen gewonnenen Punkte gehen nicht in den Gesamt-Weltcup ein. Das heißt, dass weder Ryoyu Kobayashi noch sein Verfolger Karl Geiger heute Punkte im Kampf um die große Kristallkugel hinzugewinnen können. Für das deutsche Team geht es aber noch um Punkte in der Nationenwertung, in Österreich auf Platz eins noch in Schlagweite liegt.

Bei der Skiflug-WM in Vikersund vor zwei Wochen zeigten das deutsche Team, dass es auch von der großen Schanze zur absoluten Weltklasse holt. Im Teamspringen gewannen Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund und Andreas Wellinger Silber hinter Slowenien. Mit einem ähnlichen Resultat wäre man im deutschen Lager heute sicher zufrieden. Favorit auf den Sieg ist vor heimischen Zuschauern Slowenien.

Skifliegen in Planica: Die Wettbewerbe im Überblick

Datum Uhrzeit Art Samstag, 26. März 10 Uhr Team Sonntag, 27. März 10 Uhr Einzel

Skifliegen, Übertragung heute live: Teamspringen in Planica im TV und Livestream

Wer das Teamspringen heute live im Free-TV verfolgen will, der kann das ab 9.50 Uhr entweder auf Das Erste oder Eurosport 1 machen. Die ARD und Eurosport sind nämlich heute für die Live-Übertragungen des Skifliegens verantwortlich - auch im Livestream.

Kostenlose Livestreams findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de, der Eurosport Player kann vor Abschluss eines Abos 30 Tage lang gratis getestet werden.

Da Eurosport das Teamspringen heute live überträgt, ist es auch bei DAZN zu sehen. Bei dem Streamingdienst sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dank einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ohne weitere anfallende Kosten abrufbar.

Mit DAZN könnt Ihr mit einem Abo zusätzlich auch zahlreiche andere Sportarten im Livestream sehen. Unter anderem Fußball (Champions League Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division), die US-Sportarten (NBA, NFL), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, UFC und Boxen.

Für ein jederzeit kündbares Monatsabo verlangt DAZN 29,99 Euro, für ein Jahresabo 279,99 Euro.

Skifliegen, Übertragung heute live: Teamspringen in Planica im Liveticker

Wer das Teamspringen in Planica heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen kann, dem empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Wir informieren Euch in diesem ausführlich über das Geschehen in Planica.

Hier geht's zum Liveticker Teamspringen in Planica.

