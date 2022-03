Im Rahmen des Ski-alpin-Weltcups findet heute der Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora statt. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der Weltcup-Zirkus im Ski alpin der Herren macht an diesem Wochenende in Kranjska Gora Halt. Heute wird es für die Athleten im Riesenslalom ernst. Ob Marco Odermatt heute seiner Favoritenrolle als frischgebackener Olympiasieger gerecht wird, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Favorit heute ist abermals der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt. Odermatt, der auch den letzten Riesenslalom bei Olympia in Peking gewinnen konnte, führt die Disziplinenwertung im Riesenslalom an. Zudem konnte er die letzten beiden Riesenslaloms im Weltcup in Adelboden und Alta Badia für sich entscheiden. Ein Sieg heute wäre für ihn auch im Hinblick auf den Gesamtweltcup wichtig: Den Abstand auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde konnte er so nämlich wieder vergrößern.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang beginnt heute um 09.30 Uhr. Etwas später um 12.30 Uhr beginnt dann das Finale in Kranjska Gora.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr den Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora auf Eurosport im Free-TV verfolgen. Der Sportsender beginnt seine Übertragung um 09.15 Uhr und 12.15 Uhr. Ab 09.20 seht Ihr in der ARD den 1. Durchgang live. Den 2. Durchgang zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ab 13.45 Uhr in einer Zusammenfassung.

Eurosport bietet Euch mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player die Möglichkeit das Rennen im Livestream zu schauen. In der ARD-Mediathek und auf der sportschau-Website findet Ihr zudem den kostenlosen Livestream der ARD.

DAZN zeigt den Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora ebenfalls live und in voller Länge im Livestream. DAZN übernimmt dabei die Übertragung von Eurosport. Also seht Ihr das Rennen bei DAZN ebenfalls live ab 09.15 Uhr und 12.15 Uhr. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Ski alpin: Der Gesamtweltcup der Herren im Überblick

Platz Name Punkte 1 Marco Odermatt 1.239 2 Aleksander Aamodt Kilde 1.050 3 Matthias Mayer 836 4 Beat Feuz 734 5 Henrik Kristoffersen 674 6 Vincent Kriechmayr 640 7 Dominik Paris 622 8 Manuel Feller 562 9 Niels Hintermann 492 10 Alexis Pinturault 467