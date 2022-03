Im finalen Aufeinandertreffen dieser Weltcupsaison duellieren sich die Herren noch einmal in der Disziplin Massenstart. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Heute habt Ihr zum letzten Mal für einen längeren Zeitraum die Möglichkeit, Biathlon auf höchstem Niveau live zu verfolgen. Denn: Das heutige Massenstart-Rennen der Herren ist das letzte Biathlon-Event in dieser Saison. Wer die Veranstaltung nicht live und in Farbe sehen kann, bekommt hier alle Antworten in unserem Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Biathlon: Massenstart der Herren in Oslo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Benedikt Doll (8) und Johannes Kühn (10) befinden sich derzeit bereits zwei Deutsche in der Top-10 der Gesamtwertung. Mit Erik Lesser (12) hat heute sogar der dritte eine Chance in diese Kategorie zu fallen.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Rennen nahe der norwegischen Hauptstadt Oslo auf dem legendären Holmenkollen. Um Punkt 15 Uhr soll der Startschuss erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Massenstart-Rennens der Herren.

© getty Benedikt Doll ist derzeit Deutschlands bester Biathlet.

Biathlon: Massenstart der Herren in Oslo heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Mit dem ZDF und Eurosport 1 werden gleich zwei Anbieter eine Übertragung zum Event anbieten. Während sich der öffentlich-rechtliche Kanal bereits ab 14.20 Uhr dem Event annehmen wird, ist selbiges beim Privatsender Eurosport erst um 14.50 Uhr der Fall.

Wer sich das Rennen lieber im Livestream zu Gemüte führen will, hat dazu in der ZDF-Mediathek die Möglichkeit. Eurosport hingegen stellt die folgenden drei Übertragungswege (allesamt kostenpflichtig) zur Verfügung:

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Biathlon: Massenstart der Herren in Oslo heute im Liveticker - Der Weltcup-Gesamtstand