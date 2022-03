Auf die Damen und Herren im Biathlon wartet am heutigen Samstag in Kontiolahti jeweils der Sprint. SPOX klärt darüber auf, wie sich das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Rund zwei Wochen nach dem Abschluss der Olympischen Winterspiele in Peking befinden sich die Biathletinnen und Biathleten in Finnland auf der drittletzten Station der laufenden Weltcup-Saison.

Nachdem die Damen am Donnerstag und die Herren am Freitag ihre Staffel absolviert haben, steht in Kontiolahti jetzt der Sprint beider Geschlechter an. Die Frauen machen am heutigen Samstag, den 5. März den Anfang und legen dann 7,5 Kilometer zurück.

Der Startschuss für sie fällt um 12.45 Uhr, die Männer legen dann ab 15.30 Uhr los. Sie haben zehn Kilometer vor sich.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wettkampfprogramm in Kontiolahti

Datun Uhrzeit Geschlecht Event Donnerstag, 03. März 14.30 Uhr Damen Staffel 4x6km Freitag, 04. März 14.30 Uhr Herren Staffel 4x7,5km Samstag, 05. März 12.45 Uhr Damen Sprint 7,5km Samstag, 05. März 15.30 Uhr Herren Sprint 10km Sonntag, 06. März 12.45 Uhr Damen Verfolgung 10km Sonntag, 06. März 14.40 Uhr Herren Verfolgung 12,5km

© getty Denise Herrmann gilt als aussichtsreichste deutsche Starterin beim Sprint in Kontiolahti.

Gute Nachricht für alle Wintersport-Fans: Den Sprint der Damen und den Sprint der Herren seht Ihr heute live im TV und Livestream. Zum einen nimmt sich das ZDF der Übertragung an, bietet dazu dann auch online einen Livestream an.

Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger kommentieren, Alexander Ruda übernimmt die Moderation. Experte ist Sven Fischer.

Abgesehen vom ZDF besteht aber noch eine Möglichkeit, mit eigenen Augen nichts zu verpassen. Ausgestrahlt wird Biathlon heute nämlich auch von Eurosport - jedoch nicht auf Eurosport 1, sondern auf Eurosport 2.

Wer das Eurosport-Programm via Livestream verfolgen möchte, muss in die Tasche greifen. Ein Abonnement beim Eurosport Player ist kostenpflichtig. Allerdings: Wer bereits Kunde bei DAZN ist, klickt sich am besten einfach dort rein. Der Streamingdienst hat nämlich eine Kooperation mit Eurosport und bietet daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform an.

Noch kein Mitglied? Ein Monatsabo bei DAZN ist für 29,99 Euro zu haben. Für ein Jahresabo zahlt Ihr 274,99 Euro. Dieses lässt sich auch in Raten zahlen, dann werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Kontiolahti heute im Liveticker

Nichts verpasst Ihr auch dann, wenn Ihr ausschließlich SPOX abruft. Hier gibt es zu beiden Sprints je einen Liveticker, der alles Wichtige umgehend schriftlich notiert.

Biathlon: Weltcup-Gesamtstand der Herren

Platz Name Punkte 1 Quentin Fillon Maillet 636 2 Emilien Jacquelin 501 3 Tarjei Bö 486 4 Sebastian Samuelsson 484 5 Johannes Thingnes Bö 440 6 Vetle Sjastad Christiansen 434 7 Sturla Holm Laegreid 432 8 Alexander Loginov 413 9 Simon Desthieux 409 10 Anton Smolski 405

Biathlon: Weltcup-Gesamtstand der Damen