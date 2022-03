Beim Biathlon-Weltcup in Otepää findet heute der Sprint der Damen statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Otepää geht es heute im Sprint der Damen um den Sieg im Biathlon-Weltcup. Wiederholt Denise Herrmann Ihren Sieg in Kontiolahti? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Den Sprint der Damen in Otepää heute live sehen - mit dem DAZN-Abo!

Biathlon: Sprint der Damen in Otepää heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach ihrem Triumph im Sprint von Kontiolahti will Olympiasiegerin Denise Herrmann in Otepää an ihre Leistungen anknüpfen. Die deutschen Männer haben gestern schon einmal mit drei Platzierungen in den Top Ten im Sprint vorgelegt. Wie schlagen sich die deutschen Damen heute?

Vor Beginn: Der Start zum Rennen über 7,5 Kilometer mit zwei Schießeinlagen (je einmal liegend und stehend) erfolgt um 14.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprintrennens der Damen im estnischen Otepää.

Biathlon: Sprint der Damen in Otepää heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird der Sprint der Damen heute nur von der ARD live ab 14.20 Uhr übertragen. Eurosport 2 zeigt das Rennen ebenfalls live. Der Sender kann aber nur kostenpflichtig über Pay-TV-Anbieter wie Joyn+, Sky (Sport Paket, Bundesliga Paket), Vodafone oder die Telekom.

Nichts bezahlen müsst Ihr für den Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de. Nur gegen eine Abogebühr kann das Rennen dagegen über den Eurosport Player (6,99 Euro im Monat), Joyn+ (6,99 Euro im Monat) oder DAZN (24,99 Euro im Monat oder 279,99 Euro im Jahr) verfolgt werden.

Biathlon: Der aktuelle Stand in der Weltcup-Gesamtwertung