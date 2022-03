In Oslo kommt es heute zum letzten Sprint der Damen in dieser Biathlon-Saison. Wir verfolgen für Euch das komplette Rennen im Liveticker.

Die Weltcup-Saison im Biathlon neigt sich dem Ende entgegen. Heute findet in Oslo der letzte Sprint der Damen statt. Schlagen sich die DSV-Damen heute ähnlich gut wie in der letzten Woche in Otepää?

Biathlon: Sprint der Damen in Oslo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Sprint der Damen hätte eigentlich schon am gestrigen Tag stattfinden sollen. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage in Oslo wurde das Rennen jedoch auf heute, kurz vor den Sprint der Herren gelegt. In der letzten Woche waren die DSV-Damen in Otepää bestens aufgelegt. Vanessa Voigt wurde im Sprint Zweite und holte damit im Weltcup ihre erste Podiumsplatzierung. Doch auch Denise Herrmann als Vierte und Franziska Preuss als Zwölfte konnten überzeugen. Wie weit geht es heute für die DSV-Damen nach vorne?

Vor Beginn: Das Rennen startet heute um 13.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprints der Damen in Oslo.

Biathlon: Sprint der Damen in Oslo heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr den Sprint der Damen in Oslo heute ab 13.00 Uhr live im ZDF. Eurosport zeigt das Rennen zudem auf Eurosport 2 ab 13.05 Uhr im Pay-TV.

Im kostenlosen Livestream könnt Ihr den Sprint der Damen in der ZDF-Mediathek oder zdfsport.de verfolgen. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player könnt Ihr zudem die Übertragung des Sportsender im Livestream sehen.

DAZN zeigt den Sprint der Damen in Oslo live und in voller Länge im Livestream ab 13.05 Uhr. Der Streamingdienst zeigt dabei die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen

Platz Name Punkte 1 Marte Olsbu 807 2 Elvira Öberg 725 3 Hanna Öberg 618 4 Dzinara Alimbekava 589 5 Lisa Theresa Hauser 577 6 Dorothea Wierer 548 7 Anais Chevalier 545 8 Julia Simon 505 9 Justine Braisaz 504 10 Anais Bescond 487 11 Denise Herrmann 477 12 Marketa Davidova 454 13 Vanessa Voigt 445 14 Hanna Sola 420 15 Tiril Eckhoff 407