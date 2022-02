Biathlon geht weiter! Nach dem gemischten Staffelrennen am vergangenen Samstag misst sich heute ausschließlich die Damen-Elite. Das gesamte Rennen gibt's hier für Euch im Liveticker.

Zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen in Peking sind nur die Frauen gefordert. Über eine Distanz von 15 Kilometern tritt die Weltspitze in der Disziplin Einzel gegeneinander an. Doch wer gewinnt das Rennen? Diese Frage wird in diesem Liveticker beantwortet.

Biathlon: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ausgetragen wird das viel beachtete Rennen im National Biathlon Centre im chinesischen Zhangjiakou.

Vor Beginn: Der Startschuss für das Event soll um 10.00 Uhr fallen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Biathlon-Einzelrennens der Damen bei Olympia 2022.

© getty Die aktuell vielleicht beste deutsche Biathletin: Denise Herrmann. Beim Einzelrennen heute wird sie als Achte starten.

Biathlon: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt gibt es auch bei diesem Event gleich zwei Anbieter, die eine Übertragung zur Verfügung stellen. Das ist zum einen der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und zum anderen der Privatkanal Eurosport 1.

Via Livestream ist das Rennen kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die Angebote von Eurosport könnt Ihr entweder über den hauseigenen Eurosport-Player oder die Streamingplattform DAZN wahrnehmen.

Biathlon: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Das deutsche Aufgebot

Insgesamt vier deutsche Athletinnen schickt der deutsche Skiverband heute ins Rennen. Das ist das Aufgebot:

Vanessa Hinz

Franziska Preuß

Vanessa Voigt

Denise Herrmann

Biathlon: Einzel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Der weitere Biathlon-Zeitplan bei Olympia