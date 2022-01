Mit der Abfahrt in Kitzbühel steht das prestigeträchtigste Ski-alpin-Rennen der Saison an. Zudem ist es das Rennen mit dem höchsten Preisgeld. Doch wie viel bekommt der Sieger der Streif?

Die Rennen in Kitzbühel sind besonders. Sei es durch die spektakuläre Abfahrt auf der Streif oder dem meist sehr prominenten Zuschauerandrang. Hinzukommt das Prestige und Preisgeld, das dem Sieger am Hahnenkamm winkt.

2022 stellt Kitzbühel einen neuen Rekord in Sachen Prämien auf. Das gesamte Preisgeld kumuliert über das ganze Wochenende beträgt in diesem Jahr 1 Million Euro.

"Ich habe noch immer ein Gespräch mit dem legendären Toni Sailer in bester Erinnerung. Der sagte einst zu mir: 'Michi, kein Skifahrer der Welt will hier wegen des Geldes gewinnen. Aber der internationale Stellenwert einer Sportveranstaltung wird ganz einfach am Preisgeld gemessen!'", sagte der Präsident der Rennen in Kitzbühel Michael Huber im Interview mit der Krone.

Huber ergänzte: "Und auf Basis dieses Gesprächs handle ich nach wie vor. Die Leistung, die diese Athleten hier bringen, kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Aber das hohe Preisgeld ist eben dann doch eine besondere Art der Wertschätzung für diese Helden."

© getty Beat Feuz gewann 2021 die Abfahrt auf der Streif.

Streif, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger in Kitzbühel?

Der Sieger darf sich in diesem Jahr über das 100.000 Euro freuen. Das Preisgeld ist für den Abfahrts- und Slalom-Sieger identisch. Die jeweils Zweitplatzierten bekommen die Hälfte, für den Dritten fallen je 25.000 Euro ab.

Während in der Abfahrt nur die ersten 30 Weltcuppunkte erhalten, sieht es beim Preisgeld anders aus. Bis Position 45 im Endklassement werden die Prämien ausbezahlt. Der 45. bekommt dann noch 1000 Euro.

Anders gestaltet es sich im Slalom. Hier bekommt der 30. als Letzter ein Preisgeld. Dies wurde auf 1100 Euro taxiert.

Streif 2022: Preisgeld für die Top-10

Rang Abfahrten Slalom 1 100.000 100.000 2 50.000 50.000 3 25.000 25.000 4 21.000 21.000 5 17.000 17.000 6 14.000 14.000 7 12.000 12.000 8 11.000 11.000 9 10.000 10.000 10 9.000 9.000

Streif 2022: Übertragung der Hahnenkamm-Rennen live im TV und Livestream

Wettbewerb: Abfahrt (2x), Slalom

Termine: 21., 22. und 23. Januar 2022

Ort: Kitzbühel (Österreich)

Kitzbühel (Österreich) Übertragung: ARD, ORF, Eurosport

Livestream: Sportschau, ORFTVThek, Eurosport-Player, DAZN

Streif 2022: Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel

In diesem Jahr werden erneut zwei Abfahrten gefahren. Der Slalom wurde auf den Samstag verschoben. Die zweite Abfahrt bildet am Sonntag den Abschluss des Rennwochenendes in Kitzbühel.