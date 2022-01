Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Zakopane heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Weltcup der Skispringer wird heute mit einem Teamspringen im polnischen Zakopane fortgesetzt. Wie Ihr die komplette Entscheidung live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Skispringen, Teamspringen in Zakopane: Datum, Ort, Zeit, Infos

Knapp drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking gastiert der Weltcup der Skispringer an diesem Wochenende in Zakopane (Polen). Am heutigen Samstag, 15. Januar, findet ab 16 Uhr ein Teamspringen statt, morgen folgt ein Einzelwettbewerb.

Die jährlichen Springen in Zakopane gehören zu den Highlights im Weltcup-Kalender der Skispringer. In der Vergangenheit sorgten jeweils bis zu 25.000 Zuschauer für eine atemberaubende Stimmung. An diesem Wochenende sind an der Wielka Krokiew Schanze wegen der momentanen Coronalage in Polen täglich nur bis zu 10.000 Zuschauer zugelassen. Diese werden aber sicherlich dennoch für eine gute Atmosphäre sorgen.

Für die deutschen Skispringer um Karl Geiger und Markus Eisenbichler geht es heute darum, den schwachen sechsten Platz vom vergangenen Teamspringen in Bischofshofen vergessen zu machen. Finden Geiger, Eisenbichler & Co. zu ihrer gewohnten Form, zählt Deutschland mit Norwegen, Österreich und Japan zum Kreis der Sieganwärter.

Biathlon: Programm in Zakopane im Überblick

Datum Uhrzeit Event Samstag, 15. Januar 16 Uhr Teamspringen Sonntag, 16. Januar 16 Uhr Einzelspringen

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Zakopane heute live im TV und Livestream

Ihr wollt mit den deutschen Skispringern heute beim Teamspringen in Zakopane im TV oder im Livestream mitfiebern? Kein Problem, denn das Springen wird heute auf mehreren Kanälen live übertragen.

Im Free-TV liegen die Übertragungsrechte am Teamspringen in Zakopane heute beim ZDF und bei Eurosport. Für das ZDF sind ab 16 Uhr Moderator Norbert König, Kommentator Stefan Bier und Experte Toni Innauer für Euch im Einsatz, die Liveübertragug auf Eurosport 1 beginnt bereits um 15.50 Uhr.

Kostenlos könnt Ihr das Teamspringen heute zudem im Livestream in der ZDF-Mediathek verfolgen, der offizielle Streamingkanal von Eurosport, Eurosport Player, ist dagegen nur mit einem kostenpflichtigen Abo abzurufen.

Auch auf DAZN verpasst Ihr heute nichts! Aufgrund einer Kooperation mit Eurosport könnt ihr bei dem Streamingdienst das gesamte Programm auf den Sendern Eurosport 1 und 2 sehen, und somit jede Menge Highlights aus der Wintersportsaison.

Das Angebot von DAZN, das auch Live-Fußball aus der Champions League, Bundesliga, der Primera Division und Serie A sowie das Beste aus vielen weiteren Sportarten enthält, kostet entweder 14,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Zakopane heute im Liveticker

Die perfekte Alternative für alle, die sich das Teamspringen heute nicht live im TV oder im Livestream ansehen können, ist der Liveticker von SPOX. Wir tickern für Euch alles vom ersten bis zum letzten Springer mit!

Hier geht's zum Liveticker Teamspringen in Zakopane.

Zakopane: Daten zur Schanze

Name : Wielka Krokiew

: Wielka Krokiew Hillsize : 140 Meter/ K-Punkt: 125 Meter

: 140 Meter/ 125 Meter Schanzenrekord : 147 Meter (Yukiya Sato am 25. Januar 2020)

: 147 Meter (Yukiya Sato am 25. Januar 2020) Höhe Schanzentisch: 3 Meter

3 Meter Baujahr : 1925 (mehrfach umgebaut)

: 1925 (mehrfach umgebaut) Zuschauerkapazität: 24.000 (10.000 an diesem Wochenende erlaubt)

