Skispringen heute live: Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Vierschanzentournee 2021/22 wird heute mit dem Bergiselspringen in Innsbruck fortgesetzt. Wir zeigen Euch, wo Ihr das dritte Springen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck: Datum, Zeit, Ort, Infos

Setzt sich die Dominanz von Ryoyu Kokayashi bei der Vierschanzentournee in Innsbruck fort? Der Sieger der beiden ersten Springen in Deutschland geht am heutigen Dienstag, 4. Januar, als Führender der Gesamtwertung in das erste Springen der Tournee 2021/22 in Österreich. Austragungsort ist die legendäre Bergiselschanze in Innsbruck. Auf dieser beginnt der 1. Durchgang mit den am gestrigen Montag ermittelten K.o.-Duellen der besten 50 Springer um 13.30 Uhr. Nach einer kurzen Pause gehen dann die besten 30 Springer in umgekehrter Reihenfolge in den entscheidenden 2. Durchgang.

Nach den Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen geht Ryoyu Kobayashi als Favorit in das heutige Springen. Der Doppelsieger ist bisher das Maß aller Dinge der Vierschanzentournee. Der Gesamtsieger von 2018/19 gewann beide Events in Deutschland und führt die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 13,2 Punkten auf den Norweger Marius Lindvik an.

Für Markus Eisenbichler (4. der Gesamtwertung) und Karl Geiger (6.) geht es in Innsbruck darum, sich in der Gesamtwertung weiter nach vorne zu verbessern. Wegen ihres großen Rückstands auf Kobayashi ist der Gesamtsieg für die beiden besten deutschen Skispringer kaum mehr zu holen - es sei denn Kobayashi schwächelt am Bergisel.

Vierschanzentournee: Zeitplan für das Bergiselspringen in Innsbruck

Uhrzeit Wettbewerb 12 Uhr Probedurchgang 13.30 Uhr 1. Durchgang anschließend 2. Durchgang

Skispringen heute live: Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck heute live im TV und Livestream

Auch das dritte Springen der Vierschanzentournee 2021/22 wird live im TV und im Livestream übertragen. Welche Anbieter heute für die Live-Übertragungen verantwortlich sind und wie diese im Detail aussehen, zeigen wir euch in den folgenden beiden Abschnitten.

Skispringen heute live: Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck heute live im Free-TV

Im Vergleich zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gibt es heute in Bezug auf die Live-Übertragung im Free-TV keine Änderung. Das ZDF und Eurosport sind wieder die beiden übertragenden Anbieter.

Das ZDF geht gegen 13.10 Uhr auf Sendung. Durch den Skisprungmittag begleiten Euch Moderator Norbert König, Experte Toni Innauer und Kommentator Stefan Bier. Auf Eurosport 1 sind Livebilder vom Bergiselspringen in Innsbruck ab 13.30 Uhr zu sehen.

Skispringen heute live: Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck heute im Livestream

Sowohl das ZDF, als auch Eurosport bieten ihre Übertragung vom Bergiselspringen auch im Livestream an.

Den Livestream des ZDF könnt Ihr in der ZDF-Mediathek kostenlos abrufen, bezahlen müsst ihr dagegen für den Eurosport Player, den offiziellen Streamingkanal von Eurosport. Kostenlos könnt Ihr den Eurosport-Livestream dagegen bei JOYN abrufen.

Eine Alternative bietet DAZN: Dank einer Kooperation könnt Ihr auf der Plattform des Streamingdienstes die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr sehen - und damit heute auch das Bergiselspringen in Innsbruck. Durch die Kooperation könnt Ihr auf DAZN neben Skispringen mit Biathlon, Ski alpin und Langlauf noch jede Menge weiteren Wintersport live verfolgen.

Natürlich hat DAZN noch jede Menge mehr Livesport im Angebot. Ob die Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, oder die Champions League der Frauen - im Fußball hält DAZN beispielsweise die Übertragungsrechte an den Topligen in Europa.

Für DAZN benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Sichert Euch hier entweder das jederzeit kündbare Monatsabo (14,99 Euro) oder das auf lange Sicht günstigere Jahresabo (149,99 Euro)!

Skispringen heute live: Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck heute im Liveticker

Bei SPOX verpasst Ihr kein Springen der Vierschanzentournee! Heute informieren wir Euch in einem ausführlichen Liveticker vom Geschehen auf der Bergiselschanze in Innsbruck.

Hier geht's zum Liveticker Bergiselspringen in Innsbruck.

Vierschanzentournee: Die K.o.-Duelle der Deutschen in Innsbruck

Springer 1 Springer 2 Severin Freund (6. in der Qualifikation) Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/45.) Markus Eisenbichler (8.) Daniel Tschofenig (Österreich/43.) Karl Geiger (10.) Zak Mogel (Slowenien/41.) Stephan Leyhe (24.) Giovanni Bresadola (Italien/27.) Constantin Schmid (25.) Piotr Zyla (Polen/26.) Andreas Wellinger (44.) Yukiya Sato (Japan/7.) Pius Paschke (50.) Ryoyu Kobayashi (Japan/1.)

Vierschanzentournee: Stand in der Gesamtwertung nach dem 2. Springen