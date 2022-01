Beim Biathlon steht heute die Verfolgung der Herren in Oberhof auf dem Programm. Hier könnt Ihr das gesamte Rennen im Liveticker verfolgen.

Der Biathlon-Zirkus ist aktuell in Oberhof zu Gast. Am heutigen Tag steht in der thüringischen Stadt die Verfolgung der Herren an. Kann sich Johannes Kühn heute von Platz vier aus weiter nach vorne kämpfen? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die DSV-Athleten befinden sich heute in einer guten Ausgangsposition um das Podest anzugreifen. Johannes Kühn wurde am Freitag im Sprint starker Vierter. Direkt hinter ihm kam als Fünfter Roman Rees in Ziel. Und auch Erik Lesser wusste mit einem 15. Platz, trotz dreier Schießfehler, zu überzeugen. Schneller als Kühn waren am Freitag nur der Russe Loginov, der Gesamtweltcupführende Jacquelin und der Norweger Sturla Holm Lägreid. Schafft es einer der DSV-Athleten beim Heimrennen heute auf das Treppchen?

Vor Beginn: Der Startschuss des Rennens ist heute um 12.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Verfolgung der Herren in Oberhof.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Auf DAZN seht Ihr die Verfolgung der Herren heute live und in voller Länge ab 12.20 Uhr. Etwas später um 12.30 Uhr beginnt dann das Rennen. Um den Livestream der Verfolgung bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Das Angebot von DAZN findet Ihr hier.

Im TV läuft das Rennen live ab 12.20 Uhr in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen kostenlosen Livestream zum Rennen an, den Ihr in der ARD-Mediathek oder auf der Sportschau-Website sehen könnt.

Eurosport bietet ebenfalls einen Livestream an, den Ihr über den kostenpflichtigen Eurosport Player sehen könnt.

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup

Rang Name Punkte 1 Emilien Jacquelin 425 2 Quentin Fillon Maillet 401 3 Vetle Sjastad Christiansen 372 4 Sebastian Samuelsson 371 5 Tarjei Bø 356 6 Eduard Latypov 336 7 Johannes Thingnes Bø 323 8 Sturla Holm Lägreid 301 9 Alexander Loginov 274 10 Johannes Kühn 260