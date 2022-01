In Oberhof findet heute beim Biathlon die Verfolgung der Damen statt. Hier könnt Ihr das komplette Rennen im Liveticker erleben.

Im thüringischen Oberhof müssen die Biathletinnen heute in der Verfolgung ran. Können sich die DSV-Athletinnen nach einem eher durchwachsenen Sprint am Freitag heute verbessern? Hier im Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Marte Olsbu Röiseland feierte am Freitag im Sprint ihren insgesamt vierten Sieg in dieser Saison. Hinter ihr landeten zeitgleich auf Rang zwei die Belarussin Hanna Sola und die Französin Julia Simon. Für die DSV-Athletinnen lief es dagegen nicht so gut. Vanessa Voigt wurde als Zwölfte beste Deutsche, erzielte damit aber ihre beste Weltcup-Platzierung. Vanessa Hinz und Denise Herrmann kamen im Sprint als 25. und 26. ins Ziel. Dennoch ist der Abstand zur Spitze noch aufholbar. Wie weit geht es für die DSV-Athletinnen heute noch nach vorne?

Vor Beginn: Der Startschuss des Rennens erfolgt heute um 14.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Verfolgung der Damen in Oberhof.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Oberhof heute live im TV und Livestream

Im TV seht Ihr die Verfolgung der heute live und in voller Länge in der ARD und auf Eurosport. Im Ersten beginnt die Übertragung des Rennes um 14.40 Uhr, auf Eurosport dagegen schon um 14.30 Uhr. Der Start des Rennens ist dann um 14.45 Uhr.

Auf DAZN könnt Ihr die Verfolgung der Damen im Livestream in voller Länge verflogen. Bei DAZN beginnt die Übertragung ebenfalls um 14.30 Uhr. Ihr benötigt ein Abo beim dem Streamingdienst, um das heutige Rennen live auf DAZN sehen zu können. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Die ARD und auch Eurosport bieten ebenfalls einen Livestream zum Rennen an. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek oder auf der Sportschau-Website. Den Livestream von Eurosport könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player streamen.

