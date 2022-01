Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Sprint geht es heute in Ruhpolding weiter mit der Staffel der Herren. Wie Ihr den Teambewerb live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Sprint wurde absolviert. Nun steht für die Herren in Ruhpolding die dritte Staffel der Saison auf dem Programm. Das Rennen geht am heutigen Samstag, den 15. Januar, um 14.30 Uhr in der Chiemgau-Arena los.

Wie üblich nehmen auch heute pro Nation vier Biathleten teil. Jeder einzelne läuft 7,5 Kilometer und schießt zudem einmal liegend und einmal stehend. Für das deutsche Team treten heute Eric Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Nach zwei vierten Plätzen in Östersund und Hochfilzen wagen die DSV-Herren den nächsten Angriff auf das Podest. Die DSV-Damen verpassten gestern nach einer starken Aufholjagd von Schlussläuferin Denise Herrmann in ihrer Staffel knapp das Podest.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das Staffel-Rennen der Herren in Ruhpolding besitzen das ZDF und Eurosport. Somit wird der Wettbewerb im Free-TV übertragen, aber auch im Livestream.

© getty Johannes Kühn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt somit heute bei der Staffel in Ruhpolding.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im TV

Beide Sender bieten die Staffel im Free-TV an. Das ZDF beginnt um 14.20 Uhr mit der Übertragung. Alexander Ruda wird als Moderator eingesetzt. Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger kommentieren für die Zuseherinnen und Zuseher das Spektakel, außerdem fungiert Sven Fischer als Experte.

Eurosport überträgt das Rennen ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen. Bei Eurosport 1 müsst Ihr um 14.30 Uhr einschalten, um nichts zu verpassen.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute live im Livestream

Für die Übertragung im Livestream sind ebenfalls das ZDF und Eurosport verantwortlich. Während der ZDF-Livestream in der Mediathek gratis ist, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an - pro Monat 6,99 Euro für den Eurosport-Player.

Wer jedoch bereits ein DAZN-Abonnement hat, kann die Staffel ebenfalls verfolgen. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden auf der Plattform von DAZN 24 Stunden täglich abgebildet. Dies ist möglich, da die beiden Sportsender eine Kooperation eingegangen sind. Somit werden auch eine Menge anderer Sportarten, die bei Eurosport laufen, bei DAZN gezeigt. Darunter Skispringen, Tennis, Ski alpin oder die Handball-EM, die zurzeit läuft.

Doch auch ohne die Eurosportkanäle hat das "Netflix des Sports" reichlich zu bieten. Fans des runden Leders etwa können Spiele der Bundesliga, Champions League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A schauen. Zudem werden die US-Sportarten, aber auch Radsport, Kampfsport, Rugby, Darts und noch mehr gezeigt.

Sportliebhaber, die ein DAZN-Abonnement wollen, haben die Entscheidung zwischen dem Monatsabo für 14,99 Euro oder dem Jahresabo für 149,99 Euro.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Ruhpolding heute im Liveticker

Ihr seid während der Staffel unterwegs und könnt sie deshalb nicht im TV oder im Livestream genießen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung für Euer Problem - den Liveticker. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf der Strecke passiert.

Hier geht's zum Liveticker: Staffel der Herren in Ruhpolding.

Biathlon: Der Stand im Staffelweltcup der Herren