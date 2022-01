Volles Biathlon-Programm in Antholz: Die Damen bestreiten heute einen Staffellauf, die Herren den Massenstart. Wie Ihr beide Wettbewerbe live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Start der Olympischen Winterspiele in Peking rückt von Tag zu Tag näher. Doch bevor am 4. Februar die Eröffnungsfeier stattfindet, müssen die Biathletinnen und Biathleten noch den Weltcup in Antholz (Italien) absolvieren. Gestern bzw. vorgestern eröffneten die Herren und Damen das Wettkampfwochenende in der Südtiroler Gemeinde. Am heutigen Samstag, den 22. Januar, sind sowohl die Herren als auch die Damen im Einsatz.

Die Damen haben einen Staffellauf vor sich, den vierten der Saison, die Herren sind im Massenstart über 15 Kilometer gefragt. Das Rennen der Herren geht um 12.50 Uhr los. Die Damen-Staffel beginnt um 15 Uhr.

Biathlon: Der Weltcup in Antholz im Überblick

Datum Start Disziplin 20.01.2022 (Do) 14:15 Männer Einzel 20 km 21.01.2022 (Fr) 14:15 Frauen Einzel 15 km 22.01.2022 (Sa) 12:50 Männer Massenstart 15 km 22.01.2022 (Sa) 15:00 Frauen Staffel 4 x 6 km 23.01.2022 (So) 12:15 Männer Staffel 4 x 7,5 km 23.01.2022 (So) 15:15 Frauen Massenstart 12,5 km

Biathlon, Übertragung heute live: Massenstart der Herren und Staffel der Damen in Antholz im TV und Livestream

Die Biathlon-Rennen der aktuellen Weltcup-Saison gab es bis jetzt stets im Free-TV und im Livestream zu sehen, dies ist auch heute der Fall.

Biathlon, Übertragung heute live: Massenstart der Herren und Staffel der Damen in Antholz im TV

Beide Rennen hat die ARD im Free-TV im Angebot. Aus Antholz meldet sich um 12.45 Uhr Kommentator Christian Dexne für den Massenstart der Herren. Bei der Damen-Staffel kümmert sich ab 14.50 Uhr Wilfried Hark um den Kommentar.

Bei Eurosport läuft nur das Damenrennen im Free-TV, also auf Eurosport 1. Der Massenstart hingegen wird bei Eurosport 2, dem Pay-TV-Sender, übertragen.

Biathlon, Übertragung heute live: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz im Livestream

Im Livestream bieten insgesamt drei Anbieter die beiden Wettkämpfe an. Neben der ARD, die beide Rennen kostenlos bei Sportschau.de zeigt, und Eurosport (kostenpflichtig) überträgt auch DAZN beide Bewerbe im Livestream. Beim Streamingdienst werden Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen einer gemeinsamen Kooperation rund um die Uhr angeboten. So können DAZN-Kunden alles, was bei Eurosport läuft, zeitgleich auch auf DAZN live verfolgen.

Biathlon, Übertragung heute live: Massenstart der Damen und Staffel der Herren in Antholz im Liveticker

Als Alternative haben Biathlon-Fans noch die Möglichkeit, sowohl den Massenstart der Herren als auch die Staffel der Damen bei SPOX im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Massenstart der Herren in Antholz.

Hier geht's zum Liveticker: Staffel der Damen in Antholz.

Biathlon: Die Weltcupstände im Überblick

Herren:

Rang Name Punkte 1 Quentin Fillon Maillet 602 2 Émilien Jacquelin 501 3 Sebastian Samuelsson 484 4 Tarjei Bø 458 5 Alexander Loginow 413 6 Vetle Sjåstad Christiansen 407 7 Johannes Thingnes Bø 386 8 Sturla Holm Lægreid 384 9 Simon Desthieux 383 10 Anton Smolski 382

