Am zweiten Tag in Antholz bestreiten die Herren den Massenstart. Hier könnt Ihr das Biathlon-Rennen im Liveticker verfolgen.

Das Einzelrennen wurde absolviert. Nun steht in Antholz der Massenstart der Herren an, bevor sich die Biathleten für die Olympischen Spiele auf den Weg nach Peking machen. SPOX bietet Euch das Rennen im Liveticker an.

Biathlon: Massenstart der Herren in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Einzelrennen am vergangenen Donnerstag ist der Massenstart heute der zweite Herren-Wettkampf in der Südtiroler Gemeinde Antholz. Für Deutschland an den Start gehen Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees. Nicht mit dabei sind Erik Lesser und Philipp Nawrath. Die beiden befinden sich aktuell im Trainingslager für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Peking (Eröffnungsfeier: 4. Februar)

Vor Beginn: Das Rennen über 15 Kilometer geht um 12.50 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Massenstart der Herren in Antholz (Italien).

Biathlon: Massenstart der Herren in Antholz heute im TV und Livestream

Wer den Massenstart der Herren heute live verfolgen möchte, hat dafür mehrere Optionen. Zum einen überträgt die ARD das Rennen im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Zum anderen bietet Eurosport den Weltcup im Pay-TV auf Eurosport 2 und im kostenpflichtigen Livestream an.

Auf den Livestream von Eurosport könnt Ihr wegen der gemeinsamen Kooperation auch via DAZN Zugriff bekommen. Dafür wird ein DAZN-Abonnement benötigt, welches für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr zu haben ist.

