In Oberhof geht der Weltcup im Biathlon am heutigen Tag mit dem Sprint der Herren weiter. Hier könnt Ihr das komplette Rennen im Liveticker verfolgen.

Der Weltcup-Zirkus im Biathlon macht am heutigen Wochenende in Oberhof halt. Für die Herren steht zunächst der Sprint in Oberhof an. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker erleben.

Biathlon: Sprint der Herren in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Biathlon-Wochenende in Oberhof ist von einigen Problemen geplagt. Der heutige Sprint sollte eigentlich schon gestern stattfinden, wurde jedoch aufgrund des warmen Wetters auf heute verschoben. Hinzu kommen diverse Corona-Sorgen, weshalb auch keine Zuschauer heute an der Strecke sind. Können die DSV-Athleten trotz der fehlenden Zuschauer beim Heimrennen um die vorderen Plätze kämpfen?

Vor Beginn: Der Startschuss des Rennens ist heute um 11.30 Uhr in Oberhof.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprint der Herren in Oberhof.

Biathlon: Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Bei DAZN seht Ihr heute den Sprint der Herren ab 11.20 live und vollumfänglich. Dabei seht Ihr beim Streamingdienst die Übertragung von Eurosport. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Eurosport selbst zeigt das Rennen im Free-TV ebenfalls live ab 11.20 Uhr. Im Livestream könnt Ihr den Sprint beim Sportsender über den kostenpflichtigen Eurosport Player sehen.

Die ARD zeigt das Rennen heute ebenfalls im Free-TV. Im Ersten beginnt die heutige Übertragung um 11.15 Uhr. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream an, den Ihr in der ARD-Mediathek sehen könnt.

Der Gesamtweltcup der Herren in der Übersicht