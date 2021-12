Lange mussten wir warten, doch nun ist endlich wieder soweit: Die Vierschanzentournee ist zurück. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Es ist das Skispringen-Event des Jahres: In nur acht Tagen stehen gleich vier Schanzen im Terminkalender der weltbesten Höhenflieger. Besonders reizvoll sind dabei nicht nur das Prestige, das mit dem Event einhergeht, sondern auch die außerordentlich hohen Preisgelder.

Im gelben Trikot wird der deutsche Karl Geiger anreisen. Mit 594 Punkten in der Weltcup-Gesamtwertung hat der 28-Jährige genau 98 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Zweitbester Deutscher ist Markus Eisenbichler mit 291 Punkten.

Die Vierschanzentournee im Überblick

Datum Ort Mittwoch, 29. Dezember 2021 Oberstdorf Samstag, 01. Januar 2022 Garmisch-Partenkirchen Dienstag, 04. Januar 2022 Innsbruck Donnerstag, 06. Januar 2022 Bischofshofen

Vierschanzentournee live im Free-TV? So seht Ihr das Auftaktspringen in Oberstdorf heute im TV und Livestream

Mit dem öffentlich-rechtlichen Kanal ARD und dem Privatsender Eurosport stellen gleich zwei Anbieter eine Übertragung zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf zur Verfügung.

Um das Springen im linearen TV verfolgen zu können, müsst Ihr Euch lediglich für einen der beiden Sender entscheiden: Eurosport startet die Ausstrahlung bereits um 15.00 Uhr zum Beginn des Probedurchgangs. Die ARD hingegen schaltet sich erst zu den Wertungsdurchgängen hinzu, was gegen 16.10 Uhr der Fall sein soll.

Die anschließende Siegerehrung wird ebenfalls auf beiden Sendern zu sehen sein.

© getty Karl Geiger geht als Favorit ins Heimrennen.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich hinsichtlich der Livestreams ab. Beide Sender bieten einen Stream via Internet parallel und unverändert zum Programm des linearen Fernsehens an. Während man den der ARD in der hauseigenen Mediathek findet, ist ein kostenloser Stream des Eurosport-Programms nur auf der Streamingplattform JOYN verfügbar.

Kunden des Livesport-Anbieters DAZN können die beiden Eurosport-Kanäle 1 und 2 auch bequem über Website oder App aufrufen. Dank einer Kooperation beider Unternehmen sind die Sender bereits seit einigen Monaten mit im Sportangebot integriert. Darüberhinaus verfügt DAZN auch über die Rechte zahlreicher Spiele der UEFA Champions League, Bundesliga, NFL, NBA sowie MMA. Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt bei 14,99€, ein Jahresabo ist verhältnismäßig günstiger zu haben: 149,99€ verlangt das Unternehmen in diesem Fall. Über diesen Link könnt Ihr direkt Euer Abonnement abschließen.

Vierschanzentournee live im Free-TV? So seht Ihr das Auftaktspringen in Oberstdorf heute im TV und Livestream - Infos zur Schanze in Oberstdorf

Name: Schattenbergschanze

Schattenbergschanze Hill-Size: 137 Meter

137 Meter K-Punkt: 120 Meter

120 Meter Rekord: 143,5 Meter (Sigurd Pettersen, 29.01.2003)

143,5 Meter (Sigurd Pettersen, 29.01.2003) Baujahr: 2003

2003

