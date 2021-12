Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Wisla heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht im polnischen Wisla der erste Teamwettbewerb der Skispringer an. Wie Ihr das Teamspringen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zur Übertragung, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Für die Skispringer steht an diesem Weltcup-Wochenende das erste Teamspringen der Saison auf dem Programm. Das Teamspringen von Wisla beginnt am heutigen Samstag, den 4. Dezember, um 16.30 Uhr.

Das deutsche Team um Karl Geiger und Markus Eisenbichler gilt als einer der Favoriten am heutigen Tag. Nicht zuletzt den Gesamtweltcupführenden Geiger hat das DSV-Team in seinen Reihen. Doch auch Eisenbichler konnte in diesem Olympia-Winter schon überzeugen, vor allem beim letzten Einzelspringen in Ruka. Dort sprangen Geiger und Eisenbichler nämlich zusammen aufs Podium. Doch auch die DSV-Athleten Stephan Leyhe (9. Platz) und Andreas Wellinger (10. Platz) schafften es in die Top-Ten. Beste Voraussetzungen für das heutige Teamspringen.

Einer der Mitfavoriten sind sicherlich wieder die Norweger. Das Team bildet sich um den amtierenden Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud. Im aktuellen Gesamtweltcup ist der Norweger Fünfter.

Die Polen dürfen auf ihrer Heim-Schanze ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Die Speerspitze des Teams bildet hier Kamil Stoch. Der dreimalige Olympiasieger ist in seiner Heimat eine Legende. Neben seinen zahlreichen Olympia-Erfolgen gewann er ebenfalls drei Mal die Vierschanzentournee. Das heutige Teamspringen in Wisla bietet also reichlich Spannung und die Chancen auf ein gutes Abschneiden der DSV-Athleten sind groß.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Wisla heute live im TV und Livestream

Wer das heutige Teamspringen in Wisla live erleben möchte, dem bieten sich einige Optionen. Das Angebot reicht von der Übertragung im Free-TV bis zur Ausstrahlung im Pay-TV bei DAZN.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Wisla heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV

Im Free-TV seht Ihr das heutige Teamspringen sowohl in der ARD als auch auf Eurosport. In der ARD beginnt die heutige Übertragung um 16.30 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender wechselt sich mit der Übertragung diverser Wintersport-Veranstaltungen mit dem ZDF ab. Tom Bartels ist für die ARD als Kommentator im Einsatz.

© getty Mit seinem Sprung aufs Podest am letzten Sonntag konnte Markus Eisenbichler sich im Gesamtweltcup auf Rang drei verbessern.

Auf Eurosport seht Ihr das Teamspringen von Wisla heute ebenfalls live und in voller Länge. Auch dort beginnt die Übertragung um 16.30 Uhr.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Wisla heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Das Teamspringen von Wisla seht Ihr bei DAZN im Livestream heute live und vollumfänglich. Die Übertragung des Spektakels beginnt um 16.30 Uhr.

Neben diversen Wintersportevents zeigt DAZN eine Vielzahl von Sportarten. Dazu zählen die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, Boxen, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), MMA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Um all das sehen zu können, müsst Ihr bei DAZN ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch 14,99 Euro im Monat, oder 149,99 Euro im Jahr.

Auch die ARD und Eurosport bieten Euch Livestreams zum heutigen Event an. Den Livestream der ARD seht Ihr in der ARD-Mediathek kostenfrei. Wer den Livestream bei Eurosport sehen möchte, der muss sich den kostenpflichtigen Eurosport Player zulegen.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Wisla heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos in der Übersicht

Wettbewerb: Teamspringen

Teamspringen Datum: 4. Dezember

4. Dezember Beginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Austragungsort: Wisla

Wisla Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player

, Liveticker: SPOX

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Wisla heute im Liveticker

Wer das Teamspringen in Wisla heute nicht live im TV oder Livestream sehen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX verfolgt für Euch das Springen im ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

