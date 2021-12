Heute findet in Östersund der zweite Sprint der Frauen binnen fünf Tagen statt. Hier bei SPOX könnt Ihr den Biathlon-Weltcup im Liveticker verfolgen.

Erneut sind die Biathletinnen in Östersund gefragt. In der schwedischen Stadt findet der zweite Sprint innerhalb von fünf Tagen statt. Die Lokalmatadorin Hanna Öberg gewann den ersten, kann sie auch heute triumphieren?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Sprint der Frauen in Östersund JETZT im Liveticker

Vor Beginn: Das Wetter in Östersund schreit wirklich nach Wintersport: Mit minus 13 Grad und leichtem Schneefall müssen die Athletinnen heute zurechtkommen.

Vor Beginn: Letzte Saison war Tiril Eckhoff die überragende Dame im Biathlon-Weltcup. Mit knapp 200 Punkten Vorsprung holte sie sich den Titel. Auf dem dritten Platz folgte dann mit Franziska Preuß eine Deutsche. Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser wurde im Gesamtweltcup Sechste.

Vor Beginn: Nach dem heutigen Sprint stehen für die Damen in Östersund noch zwei weitere Rennen an. Am Samstag gibt es die Verfolgung, am Sonntag die Staffel. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die deutschen Frauen schlagen. Hoffnungen auf Podestplätzen sind sicherlich nicht unbegründet.

Vor Beginn: Nach Rang neun im Einzel und Platz 16 im Sprint muss das DSV-Team heute ohne Anna Weidel auskommen. Die 25-Jährige verzichtet aufgrund einer Erkältung auf ihren Start. Mit Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt und Janina Hettich nehmen somit fünf Frauen für Deutschland am Rennen teil.

Vor Beginn: Nach dem Weltcup-Auftakt in Östersund sind die Biathletinnen direkt ein zweites Mal in der schwedischen Stadt im Einsatz. Bereits am vergangenen Sonntag waren die Frauen in Östersund unterwegs. Das Rennen dabei gewann die Schwedin Hanna Öberg.

Vor Beginn: Der Lauf über 7,5 Kilometer geht um 13.45 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Sprint der Frauen in Östersund.

Biathlon: Sprint der Frauen in Östersund heute im TV und Livestream

Der Sprint wird heute in der ARD live übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet das Rennen sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream an.

Zudem zeigt auch Eurosport den Biathlon-Weltcup live im frei empfangbaren Fernsehen (Eurosport 1). Aus diesem Grund überträgt auch DAZN das Rennen, da Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen der gemeinsamen Kooperation beim Streamingdienst rund um die Uhr abrufbar sind.

Das DAZN-Abonnement kostet Euch entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Biathlon: Der Stand im Frauen-Weltcup