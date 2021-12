Heute findet in Beaver Creek die 2. Abfahrt der Herren statt. Ski alpin heute hier im Liveticker.

Die besten Speedfahrer der Welt gehen heute in Beaver Creek in Colorada/USA auf die Rennstrecke Birds of Prey! Zu Deutsch: "Raubvögel". Die 2. Abfahrt der Herren beim alpinen Skiweltcup könnt Ihr hier in voller Länge im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für einen Refresh der Seite.

Ski alpin: 2. Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Andreas Sander verpasste am vergangenen Donnerstag nur knapp das Podest und kam als Vierter im Super-G im Ziel. Bei der ersten Saisonabfahrt am vergangenen Wochenende war Romed Baumann der beste deutsche Fahrer in Lake Louise mit dem sechsten Platz.

Vor Beginn: Für die Speedfahrer war es ein vollgepacktes Wochenende, es ist das vierte Rennen in vier Tagen. Die deutsche Mannschaft hat trotz des Ausfalls von Thomas Dreßen einen guten Start in die Saison erwischt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur 2. Abfahrt der Herren in Beaver Creek! Heute geht es um 20 Uhr los.

Ski alpin: 2. Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im TV und Livestream

Auch am Sonntagabend hat die 2. Abfahrt der Herren in Beaver Creek einen Sendeplatz im Free-TV erwischt, und zwar auf Eurosport. Der Sender bietet zudem eine Übertragung im kostenpflichtigen Livestream an, einen kostenlosen Livestream gibt es dagegen von der Sportschau.

DAZN-Abonnenten müssen sich während des gesamten Sportwinters kaum von der Couch bewegen, dank einer Kooperation zeigt der Streamingdienst die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr. Als Abonnenten habt Ihr also keine weiteren Kosten oder besonderen Aufwand, um die 2. Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Livestream zu sehen.

Das gesamte Angebot auf DAZN könnt Ihr mit dem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement für 14,99 Euro sehen, oder Ihr spart mit dem Jahresabonnement für 149,99 Euro direkt zwei Monatsraten. Jetzt anmelden!

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski Alpin: Der weitere Rennkalender 2021/22