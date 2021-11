Die erste Abfahrt des alpinen Skiweltcups 2021/22 wird heute in Lake Louise ausgetragen. Hier gibt es den gesamtes Wettkampf der Herren im Liveticker.

Im kanadischen Lake Louise werden die ersten Abfahrten und der erste Super-G der neuen Saison im Ski alpin gefahren. Heute steht die erste Abfahrt der Herren an, den ganzen Wettbewerb könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Riesenslalom und einem Parallelwettbewerb am 14. November in Lech-Zürs führen der Schweizer Marco Odermatt und der Österreicher Christian Hirschbühl die Gesamtwertung mit jeweils 100 Punkten an. Odermatt siegte beim Riesenslalom, Hirschbühl triumphierte beim Parallel-Wettbewerb.

Vor Beginn: Der alpine Skiweltcup 2021/22 hat bereits am 24. Oktober mit dem Riesenslalom in Sölden begonnen, richtig eng getaktet ist der Wettkampfkalender jedoch erst in den nächsten Wochen und Monaten.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur heutigen Abfahrt der Herren in Lake Louise! Um 19.50 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen.

Lake Louise überzeugt mit einer großartigen Aussicht.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im TV und Livestream

Die Abfahrt der Herren in Lake Louise könnt Ihr heute im Free-TV ab 19.50 Uhr bei Eurosport sehen. Der Sportsender bietet die Übertragung auch als Livestream an, allerdings ist dieser kostenpflichtig.

Einen frei zugänglichen Livestream findet Ihr dagegen bei der Sportschau. DAZN-Kunden können Eurosport 1 und Eurosport 2 zudem ohne zusätzliche Kosten als feste Sender abrufen, und dadurch auch die Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live sehen. Jetzt anmelden!

Ski alpin: Alle Abfahrten der Herren im Überblick

Nach drei Abfahrten in Nordamerika werden die restlichen acht Abfahrten des Weltcups in Europa ausgetragen.