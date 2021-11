Im schwedischen Östersund findet der erste Biathlon-Weltcup der Saison 2021/22 statt. SPOX verrät Euch, wie Ihr ihn live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

Es wird kühler, hier und da liegt schon Schnee. Jetzt neigt sich auch das Jahr 2021 dem Ende entgegen - womit eine neue Wintersport-Saison allmählich ins Rollen kommt. Beim Biathlon hat vor kurzem, genauer gesagt am 27. November, der erste Weltcup der Saison 2021/22 begonnen.

Im schwedischen Östersund geht es bei den Damen und bei den Herren noch bis zum 5. Dezember zur Sache. Insgesamt zehn Rennen stehen dabei auf dem Programm.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, wie Ihr sie live im Free-TV und kostenlosen Livestream erleben könnt.

© getty Die Biathleten sind wieder im Einsatz.

Biathlon, Übertragung: So seht Ihr den Weltcup in Östersund live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Alle Fans und Interessenten des Biathlon können sich freuen: Auch dieses Jahr wird zu den Rennen eine Live-Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream geboten.

Einerseits ist das wie üblich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Fall. An den noch ausstehenden Biathlon-Tagen in Östersund am 2., 4. und 5. Dezember sendet die ARD Wintersport live. Auf der Website könnt Ihr die Rennen dann auch per Livestream ansehen.

Eine weitere Möglichkeit, Biathlon live zu verfolgen, bekommt Ihr bei Eurosport. Auf Eurosport 1 gibt es entsprechende Übertragungen, das Programm lässt sich ebenso per Livestream abrufen - über den kostenpflichtigen Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder aber DAZN.

Biathlon: Weltcup in Östersund im Liveticker

Falls es Euch nicht möglich ist, zum Weltcup in Östersund im TV oder Livestream einzuschalten, dann schaut doch einfach hier vorbei. Bei SPOX werden die Rennen nämlich im Liveticker begleitet, sodass Ihr nebenbei immer mal wieder einen Blick hineinwerfen könnt und nichts verpasst.

Biathlon, Übertragung: So seht Ihr den Weltcup in Östersund live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Der Zeitplan in Schweden