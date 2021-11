In Östersund findet am zweiten Tag des Biathlon-Weltcups 2021/22 der Sprint der Frauen statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Der Biathlon-Weltcup in Östersund wird heute mit dem Sprint der Frauen fortgesetzt. Gibt es wieder einen Podestplatz für eine Deutsche? In unserem Liveticker halten wir Euch über das komplette Rennen auf dem Laufenden.

Biathlon: Sprint der Frauen in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz und knackig! Nach dem gestrigen Weltcupauftakt im Einzel über 15 Kilometer steht heute für die besten Biathletinnen der Welt der Sprint über 7,5 Kilometer an. Denise Herrmann geht mit dem Rückenwind aus einem starken dritten Platz im Einzel in die Loipe. Besser als gestern will es auf jeden Fall Franziska Preuß machen. Beim Sieg der Tschechin Marketa Davidova wurde sie nur 23.

Vor Beginn: Die Frauen laufen heute eine Distanz von 7,5 Kilometern. Dazwischen wird zwei Mal geschossen - je ein Mal stehend und liegend. Für jeden Fehlschuss gibt es eine Strafrunde.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Sprints der Frauen beim ersten Biathlon-Weltcup der Saison 2021/22 im schwedischen Östersund. Los geht's um 11 Uhr.

Biathlon: Sprint der Frauen in Östersund heute live im TV und Livestream

Der Sprint der Frauen in Östersund wird heute live im Free-TV vom ZDF und von Eurosport übertragen. Die Übertragungen auf beiden Sendern beginnen um 10.55 Uhr.

Das ZDF zeigt das Rennen auch in einem kostenlosen Livestream, der Eurosport-Livestream via den Eurosport Player ist dagegen kostenpflichtig.

Ebenfalls live verfolgen könnt Ihr das Rennen dank einer Kooperation mit Eurosport auf DAZN. Neben Biathlon zeigt DAZN auch jede Menge Fußball, US-Sport, Tennis, Golf, Kampfsport, weiteren Wintersport, Darts und viele weitere Highlights aus anderen Sportarten im Livestream.

Das gesamte DAZN-Angebot könnt Ihr für 14,99 Euro im jederzeit monatlich kündbaren Abonnement sehen, oder mit dem Jahresabonnement für 149,99 Euro. Am besten sofort ein Abo abschließen!

Biathlon: Der weitere Zeitplan der Weltcups in Schweden im Überblick