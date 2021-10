Biathlon, Rennkalender: Auftakt, Termine, Weltcups, Orte

Die Saison 2021/22 im Biathlon Weltcup steht kurz bevor. Wir verraten Euch, wann die Termine für die einzelnen Weltcups sind, wo die Wettkämpfe stattfinden und auch wo Ihr die Rennen im TV sehen könnt.

Biathlon gehört in Deutschland zu den beliebtesten Wintersportarten. Das Interesse an den Weltcup-Rennen ist riesengroß, vor allem bei Großereignissen und bei den heimischen Weltcups bricht das Biathlon-Fieber aus.

Die besten Biathletinnen und Biathleten bereiten sich bereits seit Wochen auf die Weltcup-Saison 2021/22 vor. Lange ist es nicht mehr hin, bis die ersten Entscheidungen auf der Loipe und am Schießstand fallen werden.

Deutschland hat auch in dieser Saison bei den Frauen und Männern jeweils sechs feste Startplätze für jedes Einzelrennen.

Biathlon, Rennkalender: Auftakt

Der Startschuss zum Biathlon-Weltcup fällt in dieser Saison im schwedischen Östersund. Dort finden zum Auftakt am 27. und 28. November vier Rennen statt. Am 27. November werden das Einzelrennen der Frauen über 15 Kilometer und das Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer absolviert, am 28. November der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer und der Sprint der Männer über 10 Kilometer.

Biathlon, Rennkalender: Termine, Weltcups, Orte

In der Saison 2021/22 macht der Biathlon-Weltcup in neun Orten in acht europäischen Ländern Station. Für Frauen und Männer sind Wettbewerbe in den Disziplinen Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel Single-Mixed-Staffel geplant.

Erfreulich ist, dass in Deutschland in zwei Orten um Weltcup-Punkte gelaufen und geschossen wird. Die beiden traditionellen Standorte Oberhof (6. bis 9. Januar) und Ruhpolding (12. bis 16. Januar) sind im Weltcup-Kalender vertreten. Das Weltcup-Finale findet vom 17. bis 20. März im norwegischen Oslo statt.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender in der Übersicht

Ort Land Datum Östersund Schweden 27. bis 28. Februar 2021 Östersund Schweden 2. bis 5. Dezember 2021 Hochfilzen Österreich 10. bis 12. Dezember 2021 Annecy Frankreich 16. bis 19. Dezember 2021 Oberhof Deutschland 6. bis 9. Januar 2022 Ruhpolding Deutschland 12. bis 16. Januar 2022 Antholz Italien 20. bis 23. Januar 2022 Kontiolahti Finnland 3. bis 6. Märt 2022 Ozepää Estland 10. bis 13. März 2022 Oslo Norwegen 17. bis 20. März 2022

Biathlon: Wann finden die Olympischen Winterspiele statt?

Eine Biathlon-Weltmeisterschaft gibt es im kommenden Winter nicht. Dafür steht ein anderes Großereignis auf dem Programm: Die Olympischen Winterspiele in Peking (China) vom 4. bis 20. Februar. Während dieser Zeit ruht der Weltcup. Die Ergebnisse der Rennen in Peking gehen nicht in den Weltcup ein.

Biathlon: Wettkampfkalender der Biathlon-WM

Datum Zeit Event 5. Februar 10 Uhr Mixed-Staffel 6. Februar Ruhetag 7. Februar 10 Uhr Einzel Frauen 8. Februar 9.30 Uhr Einzel Männer 9. Februar Ruhetag 10. Februar Ruhetag 11. Februar 10 Uhr Sprint Frauen 12. Februar 10 Uhr Einzel Männer 13. Februar 10 Uhr und 11.45 Uhr Verfolgung Frauen und Verfolgung Männer 14. Februar Ruhetag 15. Februar 10 Uhr Staffel Männer 16. Februar 8.45Uhr Staffel Frauen 17. Februar Ruhetag 18. Februar 10 Uhr Massenstart Männer 19. Februar 10 Uhr Massenstart Frauen

Biathlon: Übertragung der Weltcup-Rennen im TV und Livestream

Die Weltcuprennen werden auch in dieser Saison live im Free-TV und im Livestream übertragen. Die beiden öffentlichen-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich in der Berichterstattung vom Wintersport ab. Je nachdem welcher Sender gerade überträgt könnt Ihr die Rennen über jeweiligen Mediatheken und Homepages auch in einem kostenlosen Livestream verfolgen.

Ebenfalls live im Free-TV zeigt Eurosport die einzelnen Wettkämpfe. Im Livestream sind die Übertragungen im Eurosport Player kostenpflichtig.

Mit dabei sein könnt Ihr bei den Rennen auch im Livestream bei DAZN. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und daher die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programm.

