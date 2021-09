Heute steht das Auftaktspiel bei der Volleyball-EM für die deutschen Männer an. Die komplette Partie gegen Kroatien gibt's hier für Euch im Liveticker.

Deutschland Kroatien Satz 1 25 20 Satz 2 - - Satz 3 - -

Volleyball-EM: Deutschland vs. Kroatien JETZT im Liveticker: 2. Satz

8:5 - "Hammer-Gyorgy" ist voll und ganz in seinem Element. Nach kurzer Schwächephase haut er den nächsten Ball ins Feld der Kroaten und baut die Führung der Deutschen aus.

4:2 - Deutschland brilliert hier sehr stark beim Block. Die Kroaten scheitern immer wieder an Krick und Co. und beißen sich die Zähne aus. Auch zu Beginn des zweiten Satzes spielen sich die Deutschen in einen Rausch.

0:0 - Weiter geht es in Tallinn. Bester Punktesammler der Deutschen bisher Georg Grozer.

Volleyball-EM: Deutschland vs. Kroatien JETZT im Liveticker: 1. Satz

25:20 - Satzgewinn für Deutschland! Zeljkovic bringt den Aufschlag stark ins Feld und zwingt die Deutschen zu einem eher verkorksten Angriff. Den eigenen Angriffsschlag setzen die Kroaten jedoch ins Aus - 1:0 Deutschland.

24:19 - Wichtiger Punkt von Christian Fromm, der einen Ball in den Block der Kroaten jagt und daraufhin zusieht, wie der Ball ins Aus trudelt.

23:18 - Andric jagt für die Kroaten noch einmal einen Ball ins Feld und bestätigt die aufsteigende Form in diesem Satz, vielleicht kommen die Koraten noch einmal ran.

23:16 - Die Schiedsrichter geben einen Ball als "Floor touch", Kroatien zieht die Challenge und stellt diese Entscheidung infrage und ist im Unrecht. Deutschland baut seine Führung aus.

19:13 - Fünf Aufschlagfehler nun auf beiden Seiten. Und dann blockt Krage den Ball erneut zum Punktgewinn. Den folgenden Aufschlag von Zimmermann können die Kroaten jedoch für sich verwerten - Grozer lenkt den Ball ins Aus ab.

18:12 - Brutal starker Block von Florian Krage, die Deutschen marschieren nun ganz klar Richtung Satzgewinn und werden ihrer Favoritenrolle gerecht.

15:10 - Nun läuft es für die Deutschen. Wieder ist es Krick, der gegen Sedlacek erfolgreich ist und damit den vierten deutschen Punkt in Folge markiert.

13:10 - Die Deutschen bekommen nun einen Punkt direkt nach dem Aufschlag zugesprochen. Die Kroaten protestieren folglich lautstark mit den ukrainischen Schiedsrichtern. Prompt setzt Georg Grozer das erste Ass ins Feld - Auszeit Kroatien!

9:8 - Beide Teams schenken sich zu Beginn, mal abgesehen von den Fehlaufschlägen, sehr wenig.

7:4 - Beide Teams leisten sich zu Beginn mehrere Fehlaufschläge. Auf deutscher Seite sind es Christian Fromm und Youngster Tobi Krick.

4:3 - Die Deutschen beginnen stark und blocken die Kroaten zweimal. Georg Grozer beginnt gleich mit seinen starken Aufgaben.

Volleyball-EM: Deutschland vs. Kroatien heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dieser Aufstellung beginnen die deutschen Volleyballer: Christian Fromm, György Grozer, Florian Krage, Tobias Krick, Jan Zimmermann und Denys Kaliberda.

Vor Beginn: Infolge einer Knieoperation wird Kapitän Lukas Kampa nicht an der EM teilnehmen können.

Vor Beginn: Alle Vorrundenspiele der Gruppe D werden in Estland ausgetragen. Das erste Spiel gegen Kroatien findet um 16 Uhr statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland gegen Kroatien.

Volleyball-EM: Deutschland vs. Kroatien heute im Liveticker: Die Kader

Deutschland: Brehme, Fromm, Goralik, Grozer, Kaliberda, Karlitzek, Krage, Krick, Reichert, Schott, Tille, Weber, Zenger, Zimmermann

Brehme, Fromm, Goralik, Grozer, Kaliberda, Karlitzek, Krage, Krick, Reichert, Schott, Tille, Weber, Zenger, Zimmermann Kroatien: Andric, Bakonji, Brcic, Djukic, Hanzic, Mitrasinovic, Nikacevic, Pervan, Raic, Sarcevic, Sedlacek, Sestan, Zeljikovic, Zhukouski

Volleyball-EM: Deutschland vs. Kroatien heute im TV und Livestream

Die Vorrundenspiele der deutschen Auswahl sind nicht im Free-TV zu sehen. Sport1 hat sich die Exklusivrechte für die Übertragung der Spiele der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Männer gesichert. Auf dem Pay-TV-Kanal Sport1+ kann man alle Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge verfolgen.

Die Highlights der Partie gibt es laut Sport1 entweder heute Abend um 22 Uhr als Highlight-Sendung oder als Bestandteil der Sport1-News.

