Ski alpin heute live: Super-G der Herren in Saalbach-Hinterglemm im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Super-G wird der Ski-alpin-Weltcup der Herren in Saalbach-Hinterglemm heute beendet.

Ski alpin, Super-G der Herren: Datum, Zeit, Ort

Auf die erste Abfahrt am Freitag und die zweite Abfahrt am Samstag folgt beim Ski alpin im österreichischen Saalbach-Hinterglemm am heutigen Sonntag, den 7. März der Super-G der Herren. Es ist dort damit zugleich der Abschluss des Weltcups, der danach weiterzieht. Los geht es um 10.30 Uhr.

© getty Alexis Pinturault führt derzeit dem Gesamtweltcup an.

Ski alpin: Super-G der Herren live im TV und Livestream

Den Super-G der Herren bekommt Ihr heute im deutschen Free-TV live zu sehen - und das nicht nur bei einem Sender. Zum einen meldet sich das ZDF um 10.25 Uhr live aus Saalbach-Hinterglemm.

Die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt bietet Euch dazu ebenso einen Online-Livestream an. Und auch Eurosport überträgt den Super-G, geht dabei auf Eurosport 1 ebenfalls fünf Minuten vor dem Startschuss, um 10.25 Uhr, auf Sendung.

Dass Eurosport das Rennen live ausstrahlt, bedeutet zugleich: Verfolgen lässt es sich auch via Livestream bei DAZN. Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport, zeigt daher unter anderem auf Eurosport 1 und Eurosport 2 laufende Wintersport-Veranstaltungen auf seiner Plattform.

Ski alpin: Super-G der Herren im Liveticker

Den Super-G beim Ski alpin könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX miterleben. Dort wird Euch definitiv nichts Wichtiges entgehen.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren