Biathlon heute live: Massenstart der Damen und Herren in Östersund im TV, Livestream und Liveticker

Der heutige Sonntag markiert das Ende der aktuellen Biathlon-Saison. Wo Ihr die letzte Entscheidung im Massenstart der Damen und Herren im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die letzten Biathlon-Rennen der Weltcup-Saison heute kostenlos mit dem DAZN-Probemonat sehen!

Biathlon: Wann beginnt der Massenstart der Damen und Herren?

Der Saisonabschluss im Biathlon findet am heutigen Sonntag, 21. März, im schwedischen Östersund statt. Die Damen eröffnen den letzten Renntag um 13 Uhr mit dem 12,5 km Massenstart, die Herren folgen um 15.30 Uhr mir dem 15 km Massenstart.

© getty Der heutige Sonntag markiert das Ende der aktuellen Biathlon-Saison.

Biathlon heute live: Massenstart der Damen und Herren live im TV und Livestream

Sowohl den Massenstart der Damen als auch den Massenstart der Herren könnt Ihr heute kostenlos und in voller Länge in der ARD und auf Eurosport sehen. Beide Sender bieten über die TV-Ausstrahlung hinaus auch jeweils einen Livestream an. Der ARD-Stream ist kostenfrei, der Eurosport Player kostenpflichtig.

Auch auf DAZN werden beide Rennen dank einer Kooperation mit Eurosport live übertragen. Das "Netflix des Sports" hat neben dem Eurosport-Channel noch viele weitere Sport-Events im Angebot, beispielsweise aus dem Fußball, US-Sport (NBA, NFL, NHL), Kampfsport, Tennis, Darts, oder Motorsport.

Einen Monat lang kann DAZN hier kostenlos getestet werden, anschließend kostet der Dienst 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Biathlon heute live: Massenstart der Damen und Herren im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, den Massenstart der Damen und Herren im TV oder Livestream zu sehen, könnt Ihr auch gerne auf SPOX vorbeischauen. Wie gewohnt halten wir Euch mit Livetickern auf dem Laufenden.

Biathlon: Die Ergebnisse der gestrigen Verfolgung

Verfolgung der Damen

Bei den Damen setzte sich die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland durch. Die Deutsche Franziska Preuß lief auf Rang 6.

Position Name Zeit Differenz Fehler 1 Marte Olsbu Röiseland 32:54.80 4 2 Tiril Eckhoff 29.30 4 3 Hanna Sola 44.00 5 4 Julia Simon 1:01.70 5 5 Emilie Aagheim Kalkenberg 1:54.80 2 6 Franziska Preuß 2:05.90 4

Verfolgung der Herren

Der Norweger Sturla Holm Laegreid hat sich mit dem gestrigen Sieg an seinem Landsmann Johannes Thingnes Bö vorbeigeschoben. Erik Lesser wurde Fünfter.

Position Name Zeit Differenz Fehler 1 Sturla Holm Laegreid 32:40.50 2 2 Johannes Thingnes Bö 22.60 3 3 Lukas Hofer 32.40 4 4 Sebastian Samuelsson 51.10 6 5 Erik Lesser 56.30 2

Biathlon: Stand im Gesamtweltcup

Gesamtweltcup der Damen

Rang Name Punkte 1 Tiril Eckhoff 1.139 2 Marte Olsbu Røiseland 963 3 Hanna Öberg 824 4 Dorothea Wierer 821 5 Franziska Preuß 815

Gesamtweltcup der Herren