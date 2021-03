Im schwedischen Östersund steht beim Biathlon heute der Sprint der Damen an. Den Wettbewerb gibt es hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Biathlon: Sprint der Damen in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Es wäre der nächste Schritt in der erstaunlichen Entwicklung der Franziska Preuß. In diesem Winter mauserte sie sich zur absoluten Spitzenathletin und Nummer eins im deutschen Team. Dreimal der Sprung aufs Stockerl, dazu in 23 Rennen 17 Mal unter den Top Ten - ihre Beständigkeit ist beeindruckend. "Mit der Konstanz, die sie hat, kann sie immer ganz vorne mitmischen", lobte Trainer Kristian Mehringer. Es fehle nur "ein Quäntchen Glück", dass sie noch regelmäßiger auf dem Podest auftaucht.

Vor Beginn:

Die Norwegerin Tiril Eckhoff führt den Gesamtweltcup der Damen an. Franziska Preuß ist als Vierte die beste Deutsche. Im Kampf um Platz drei im Gesamtweltcup will sie sich nicht von irgendwelchen Rechnereien aus der Ruhe bringen lassen - sondern den besten Winter ihrer Karriere krönen. "Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meiner Saison. Deswegen gehe ich mit einer gewissen Lockerheit, optimistisch und zuversichtlich ins Finale rein", sagt Preuß vor dem Sprint. Bei noch drei ausstehenden Rennen fehlen der Bayerin lediglich 29 Punkte auf die Schwedin Hanna Öberg, die im Kampf um die große Kristallkugel derzeit auf Rang drei liegt. Dazu ist der Triumph im Massenstart-Weltcup noch möglich.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen Sprint der Biathlon-Damen in Östersund! Los geht es um 12.30 Uhr.

Biathlon: Sprint der Damen in Östersund heute im TV und Livestream

Den Sprint der Damen könnt Ihr heute live im TV und Livestream verfolgen. Die ARD überträgt, bietet Euch dazu auch einen Livestream an. Zudem geht auch Eurosport auf Sendung. Das Eurosport-Programm lässt sich Eurerseits damit auch im Livestream auf DAZN sehen. Eurosport und DAZN haben nämlich eine Kooperation.

Wer noch kein Abonnent bei dem Streamingdienst war, kann das dortige Angebot erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen. Anschließend besteht die Möglichkeit, in ein kostenpflichtiges Abo zu wechseln: Monatsabo (11,99 Euro) oder Jahresabo (119,99 Euro).

Biathlon: Zeitplan für den Weltcup in Östersund