Biathlon heute live: Staffel der Herren in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Der erste Weltcup nach der WM auf der Pokljuka führt die Biathleten nach Nove Mesto. Die Herren starten mit der Staffel. Wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Biathlon heute live: Staffel der Herren - Deutsches Aufgebot

Nach der verpatzten Staffel bei der WM in Slowenien peilen die deutschen Herren eine kleine Wiedergutmachung an - vor allem Erik Lesser, der als Startläufer auf der Pokljuka auf der Strecke einbrach. Ob der 32-Jährige an den Start gehen wird, ist noch nicht sicher.

Die Trainer können bei der Staffel am Freitag, die um 15.20 Uhr gestartet wird, eine Aufstellung aus sechs nominierten Läufern wählen. Benedikt Doll und Arnd Peiffer sollten dabei aber gesetzt sein.

Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Roman Rees (SV Schauinsland e.V.)

© getty Erik Lesser ging bei der Staffel der Biathlon-WM auf der Strecke blau.

Biathlon heute live: Staffel der Herren in Nove Mesto im TV und Livestream

Um die Staffel der Herren heute live im TV oder Livestream zu verfolgen, gibt es verschiedene Wege. Wir zeigen Euch die verschiedenen Möglichkeiten auf.

Biathlon heute live: Staffel der Herren in Nove Mesto im Free-TV sehen

Für die Übertragung im Free-TV zeichnen zwei Sender verantwortlich. Sowohl das ZDF als auch Eurosport zeigen den Wettbewerb live und in voller Länge im TV.

Beide TV-Sender gehen kurz vor Rennstart auf Sendung und stimmen Euch auf die Staffel ein.

Biathlon heute live: Staffel der Herren in Nove Mesto im Livestream sehen

Das ZDF bietet darüber hinaus noch einen kostenfreien Livestream an. Dieser kann über zdf.de/sport abgerufen werden.

Ebenfalls einen Livestream hat Eurosport im Angebot. Dieser ist über den Eurosport-Player abrufbar, jedoch kostenpflichtig. Ein Monats-Abo für diesen kostet 5,99 Euro.

Eine Ausnahme dabei gibt es jedoch. Durch die Kooperation von Eurosport und DAZN sind die Inhalte des Sportsender auch bei der Streaming-Plattform abrufbar. DAZN-Kunden haben also die Möglichkeit, Eurosport 1 und Eurosport 2 als Livestream zu sehen.

Eine Ausnahme dabei gibt es jedoch. Durch die Kooperation von Eurosport und DAZN sind die Inhalte des Sportsender auch bei der Streaming-Plattform abrufbar. DAZN-Kunden haben also die Möglichkeit, Eurosport 1 und Eurosport 2 als Livestream zu sehen.

Biathlon heute live: Staffel der Herren im Liveticker

Wie gewohnt bekommt Ihr bei uns auch die volle Ladung Biathlon. Wir tickern jedes Rennen des IBU-Weltcups live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker der Staffel der Herren in Nove Mesto.

Biathlon: Weltcup in Nove Mesto: Termin, Disziplinen

Der Terminkalender der Biathleten wurde in dieser Saison aufgrund der Corona-Pandemie modifiziert. Einige Weltcups werden daher ausgelassen und stattdessen an einigen Orten zwei Weltcups durchgeführt.

So auch in Nove Mesto, das anstelle von Peking im Programm ist. Im tschechischen Biathlon-Zentrum finden daher Wettkämpfe vom 4. bis zum 14. März statt.

Biathlon: Weltcup in Nove Mesto: Zeitplan für 1. Weltcup-Woche

Datum Uhrzeit Disziplin Geschelcht 4.3. 16:05 Uhr Staffelwettkampf Frauen 5.3. 15:20 Uhr Staffelwettkampf Herren 6.3. 11 Uhr Sprintwettkampf Frauen 6.3. 15:40 Uhr Sprintwettkampf Herren 7.3. 12 Uhr Verfolgungswettkampf Frauen 7.3. 16 Uhr Verfolgungswettkampf Herren

Biathlon: Weltcup in Nove Mesto: Zeitplan für 2. Weltcup-Woche