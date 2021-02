Ski heute live: Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Beim alpinen Skiweltcup steht heute die Abfahrt der Herren auf der Kandahar in Garmisch- Partenkirchen auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts davon verpasst.

Ski alpin, Abfahrt der Herren: Termin und Austragungsort

Nach den Damen sind in Garmisch-Partenkirchen nun die Herren an der Schöpfung an der Reihe. Am morgigen Samstag, den 6. Februar findet dort der Super-G statt, doch tags zuvor kommt es in der Stadt nahe der Zugspitze erst einmal zur Abfahrt der Männer. Der Start ist heute, am 5. Februar, für 11.20 Uhr angesetzt.

Ski alpin, Herren-Abfahrt: TV-Übertragung und Livestream

Auch wenn Ihr als Ski-Fans vor Ort nicht mit dabei sein könnt, so wird es Euch dennoch möglich sein, die Abfahrt zu verfolgen. Das Rennen wird nämlich von Eurosport 1 live übertragen. Um 11.15 Uhr beginnt das Programm.

Dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport kann das Ski-alpin-Event auch live gestreamt werden. Der Streamingdienst strahlt Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich rund um die Uhr aus, weshalb Ihr die Abfahrt auch auf der Plattform verfolgen könnt.

Eine DAZN-Kundschaft kostet Euch im Monatsabo 11,99 Euro (erster Monat für Neukunden zur Probe völlig kostenfrei) oder im Jahresabo 111,99 Euro.

Ski alpin: Dreßen startet nicht

Thomas Dreßen hat unter der Woche in den Abfahrtstrainings sein Comeback nach seiner Hüft-Operation gefeiert. Der 27-Jährige wird heute jedoch nicht im Wettbewerb an den Start gehen.

Lediglich als Vorläufer ist er im Einsatz. Der Startverzicht hat dabei taktische Gründe. "Es geht einfach darum: Wenn ich in dieser Saison noch mehr als ein Rennen fahre, verliere ich den Verletzten-Status", sagte Dreßen.

Ski alpin, Abfahrt der Herren im Liveticker

Die Abfahrt der Herren lässt sich übrigens auch ganz einfach per Liveticker verfolgen. SPOX hält Euch damit während des Rennens kontinuierlich auf dem Laufenden.

